El entrenador del Iberostar Tenerife quiso "felicitar" al Fuenlabrada tras la victoria de los madrileños, en el que es su primer revés liguero desde que está a los mandos del Iberostar Tenerife. En su opinión, el adversario "fue superior físicamente" a su equipo. "Nos han ganado desde el salto inicial".

En especial, señaló uno de los "detalles" a los que suele aludir como importantes en el baloncesto: "el rebote. Han hecho un gran trabajo y nosotros, no. Han tenido más ganas. El partido se ha decidido por la actitud", aunque explicó que no es porque sus jugadores "no quisieran. El Fuenlabrada nos ha superado en agresividad y en querer más", comentó.

El entrenador heleno de los laguneros insistió en el apartado de las capturas. "El rebote era un factor clave. No hemos tenido un partido brillante en ataque, pero controlando el rebote podíamos tener opciones para ganar el partido". En el tercer cuarto los guarismos se incrementaron. "Nos cogieron seis rebotes y luego dos más tras tiro libre. Eso lo dice todo. Nos penalizaron. Luego es difícil psicológicamente aguantar y tomar buenas decisiones en ataque", señaló.

Néstor "Che" García: "El rebote nos dio solidez defensiva"

El entrenador del Montakit Fuenlabrada explicó que "el partido ha sido durísimo. Hemos estado muy concentrados desde el minuto uno. Defensivamente el equipo hizo un gran trabajo, cerrando bien el medio para que ellos no pudieran penetrar. Disfrutamos con alegría estar celebrando esta victoria número diez. Nosotros tenemos que trabajar todos los partidos, y pese a que perdimos 16 balones, hemos estado muy bien en la lucha por el rebote. Eso nos dio solidez defensiva". Además, reconoció estar en "una gran temporada. Empezamos queriendo salvar la categoría, y ahora sabemos que lo que buscamos es la Copa del Rey", aseveró Néstor García.