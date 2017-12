La AV El Centenero reclamó ayer al Ayuntamiento de La Laguna medidas para garantizar el funcionamiento del alumbrado público durante todos los días del año y evitar que cuando llueva el pueblo se quede durante días sin luz en sus calles. Todo pasa por la potenciación de las infraestructuras, principalmente las que conectan las farolas y los sistemas eléctricos que tienen que ver con el servicio público.

Así lo demandó ayer el presidente del colectivo vecinal, José Manuel Melián, quien señaló como el problema principal el torreón de luz que existe en la calle Lezcano, justamente el viario que hace de límite municipal entre La Laguna y Santa Cruz. Sobre ello explicó que "el torreón está en el lado lagunero y la realidad es que cada vez que llueve nos quedamos sin alumbrado en las calles".

"Eso fue lo que pasó la semana pasada cuando cayó agua y eso se tradujo al final en que estuviéramos varios días sin luz en las calles. De por sí, ya es deficitaria la luz que hay en las calles, poca potencia que hacen de El Centenero un pueblo fantasma en virtud de la luz que hay", dijo.

José Manuel Melián apuntó que "ya es hora de cambiar la situación y que sea Servicios Municipales el que se implique para arreglar una situación que se vive en el pueblo desde hace años, que siempre se ha denunciando y que nunca han hecho nada. El objetivo es garantizar el correcto funcionamiento del servicio que se interrumpe cada vez que caen cuatro gotas".

Relató que no se trata de un problema de competencias y en este caso, "si es el área de Servicios Municipales el que se encarga del alumbrado público, que ponga todo sobre la mesa para que no falle y podamos disfrutar del servicio todos los días del año y no solo cuando no llueve. Desde luego, es la administración la que tiene que dar los pasos para que estas cosas no sucedan en pleno siglo XXIl. Seguro que en el centro de la ciudad esto no sucede y si pasa no tardan en buscar una solución porque está a la vista de todos".

En cualquier caso, el presidente de la AV El Centenero exige que se garantice que las calles del pueblo estén completamente iluminadas de noche en cualquier época del año y que se arreglen con ello los problemas de suministro que se generan.

Por otra parte, José Manuel Melián también aplaudió el pintado de las señales horizontales en distintas las calles del pueblo, otro punto que los vecinos valoran positivamente. "Lo malo hay que denunciarlo, pero lo bueno hay que aplaudirlo también", dijo.

Balancines en una de las zonas de juego

El presidente de la AV El Centenero quiso trasladar al ayuntamiento la valoración de los vecinos en torno a la renovación del piso de las dos zonas infantiles, así como la colocación de balancines para los niños pequeños. Apuntó que eran bastante necesarios para un pueblo que carece de infraestructuras./ p.p.p.