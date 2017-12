Le apasionan los puertos y su nuevo cargo desde 2015. Sin embargo, su visión genérica le impiden eludir cuestiones claves que domina y, por eso, insiste en los trenes como solución a las colas en la Isla. Lo peor (o mejor) es que, tal vez, tiene razón, quizás con el pero del túnel de La Orotava a Güímar. He aquí al Ricardo Melchior que se gusta, el que sabe que faltan políticos con capacidad estratégica y que, si bien achicándose, se siente uno de ellos y se moja. Y mucho.

¿Cómo ha sido este 2017 para los puertos de la provincia?

Ha sido un año bueno; hemos incrementado todas las actividades: de contenedores por transbordos de forma espectacular, transportes, carga y descarga rodada? En graneles y hasta en búnker, y ya es decir, pues ahí teníamos dificultades. Incluso en pesca. Y es lógico este aumento porque la economía ha crecido y la mayor parte de la mercancía que sale o entra a Tenerife lo hace por este puerto, pero, en casi todo, hemos crecido por encima de lo que lo hace el PIB. Si lo hizo en un 3%, nosotros hemos estado en un 5, 6, 7 y hasta un 8 en algunos casos.

Es el mejor año desde la crisis?

Sin duda.

¿Y sus previsiones para 2018?

Seguiremos creciendo en todo: cruceros, pasajeros, transbordos? Antes, hacíamos 2.000 transbordos en un año medio y, en 2017, 10.000 y seguro que estaremos en 20.000 en 2018. Aún estamos lejos de otros grandes puertos, pero las escaleras se suben escalón a escalón y lo estamos haciendo gracias a toda la comunidad portuaria, no por mérito mío: es de los estibadores, prácticos, amarradores, consignatarios de buques? Todos. En reparación naval, por ejemplo, hace 2 años había 7 empresas y, ahora, 70: se multiplicaron por 10 y, por tanto, también el empleo.

Sin embargo, Podemos sostiene que, de las 14 plataformas en Tenerife, solo 1 requiere reparación: ¿es cierto? ¿Esperan a explotar algo?

Primero, no hay 14?

¿Cuántas hay?

Entre plataformas y buques perforadores, 11. Es verdad que antes había 14, pero hay varios tipos de reparación: la de mantenimiento y la fuerte. Hay una sola que no se está reparando ni manteniendo porque sus dueños la quieren vender para desguace. Las demás, sí, y la prueba son esas 70 empresas.

¿Cuántas se han ido reparadas y, de esas once, cuántas se irán de forma inminente o a medio plazo?

Bueno, durante el primer semestre de 2018 se irán unas 6, pero entrarán otras 6 o 7. Siempre tendremos aquí una media de 10 u 11.

¿Su polémico traslado al sur se justifica por descargar este puerto?

Y para que estén en situación más cómoda, pues, entre el incremento de transbordos, las plataformas de la dársena del Este o las atracadas, los dos buques perforadores del muelle Sur? Esto queremos despejarlo y meter el crecimiento de cruceros.

¿La intención es bajarlas todas?

No, todas no.

¿Qué cifra es ideal aquí y abajo?

No lo sé, depende de la reparación, pues algunas son a largo plazo y de compañías fuertes, lo que representa para la comunidad portuaria unos 200 millones. Para la autoridad, esto es casi el chocolate del loro, pero no para los talleres, y de ahí esa multiplicación. En 2018, además, vendrán 2 diques flotantes, uno muy grande (300 metros de eslora y 80 de manga: 3 campos de fútbol) que irá a Granadilla.

¿Se previó el impacto visual? ¿Se improvisa tras los contenedores y las dudas con la regasificadora?

Lo terminado en Granadilla, que se recibió este diciembre, es el dique muelle y lo más importante de un puerto, aparte de esto, es tener un puerto de ribera: una superficie adosada a una línea de atraque. De ese muelle de ribera, ahora se ha adjudicado el segundo tramo, de 150 metros, con lo que, en 2018, habrá 300 metros, un muellito pequeño, del total de 800. Esto permitirá grúas y descargar contenedores. En un dique muelle solo se puede reparar, tomar combustible o agua, pero no cabe sino una grúa pequeñita.

O sea, que habrá contenedores...

Sí, claro?

Pues se pone muy en duda?

Habrá contenedores, pues crecemos mucho; reparación naval de barcos, y no solo de plataformas y perforadores, la regasificadora...

¿Seguro? Ya duda Endesa y la Comisión de Competencia. ¿Habrá gas como energía transitoria?

Es absolutamente necesario.

¿Por cuánto tiempo?

Es que no lo digo ahora; lo dije en 1987. Los primeros que hablamos del gas fuimos Adán y yo...

Pero ya se dice que llega tarde?

Bah, a partir de 2020, y por normativa europea, todo barco deberá llevar de combustible gas natural?

Vale, pero ¿y el gas en la Isla?

Sí, en ciertas cosas. Hay que considerar que la regasificadora va al lado de la central de Unelco y existirá siempre como apoyo porque es el combustible ideal para las turbinas de gas, que son las que dan las respuestas más rápidas en variables de potencia, que de repente suben o bajan en una isla, cuando en continente son más homogéneas. Por tanto, es necesario para los barcos y, quizás, para los aviones, junto al hidrógeno, por los vectores?

¿De verdad que no teme una marcha atrás del Estado?

No. El informe de Competencia es razonable porque Enagas hizo el suyo sobre el gas hace 10 años y hay que actualizarlo. Solo ha pedido eso, pues los precios son distintos, y cabe actualizarlo en una semana. ¿Por qué no lo han hecho? Pues no lo sé.

Insisto, ¿cuánto tiempo en la Isla para depender solo de renovables?

Primero, el gas es, de las fósiles, la menos contaminante y peligrosa. Fui el primero que habló de las renovables, hace unos 50 años?

Pero nos hemos atascado?

Por otros motivos, pues fue una dura batalla. Hubo que mentalizar a la gente, que creía que era un romántico o iluminado al hablar de la energía solar, la del viento, la biomasa, geotérmica, del mar?

Ya, pero, de ser referente con la visita de Clinton, pasamos a insignificantes: Navarra tiene un 70% de limpias y nosotros, ni el 8... Hacemos casi el ridículo con quienes tienen mucho menos viento y sol?

Y más del 70 en Navarra, que desarrolló la eólica porque su presidente vino de vacaciones privadas al Sur tinerfeño, alquiló un coche, pasó por el kilómetro 52, vio los generadores, entró al Iter, le explicaron todo y lo puso en marcha al volver.

¿Le satisface lo hecho para desbloquear concursos eólicos? ¿Es posible el 30% en 2019 o pura quimera?

No me meto en política energética pues nunca fue mi competencia.

Vale, pero, por su experiencia, convicción, como ciudadano de la Isla?

La iniciativa legislativa del Cabildo de 1998 para que las edificaciones nuevas o las renovadas instalaran las tuberías para la energía solar la defendí y la aprobó el Parlamento por unanimidad. Por tanto, batallé aquí, España, Europa, el mundo...

¿Y lo del 30 y el 100% en 2050?

Ojalá. Lo aplaudiría. Hay que imponerse objetivos ambiciosos porque si te marcas un 100%, quizás llegas al 70, pero si quieres un 50, un 20...

Volvamos al puerto: se le critica por rebajar tasas a las plataformas...

No nos las inventamos. Están publicadas para los puertos del país y sí, hay bonificaciones que puedes aplicar, pero unas y otras no.

¿Es la fórmula para competir?

Claro; esto es tremendamente competitivo, en todo el mundo. Tenemos plataformas que perforan en Guinea, Brasil, en muchos sitios y que tienen otros puertos para reparar, que es una riqueza clave. Ya la tuvimos con Nubasa y muchos recuerdan los talleres en la dársena pesquera, algunos de los cuales aún existen. Se generaba también la actividad para los depósitos de Cepsa con Ibérica de Montajes, que al final se marchó porque no tenía actividad. La Cepsa se paró y Nubasa quebró. Imagínate que quieres ir a una isla con tu coche pero te dicen que no hay talleres: ¿te vas? No, sobre todo si hay otra isla con talleres.

¿Cuándo tendrá el puerto capitalino su máximo rendimiento?

No tiene límites. Si cumples los objetivos, seguirás ampliando, pero no por capricho o estadística, sino porque genera empleo, y ése debe ser el primer objetivo del político. Generar también profesionales, y me emociono al ver las nuevas generaciones de soldadores de chapa de 6 milímetros porque hay chicas jóvenes, cuando antes eran hombres altos, fuertes y gordos...

Por lo que dice, ¿los que creían innecesario el puerto de Granadilla no pueden verse reforzados?

No bastaba con Santa Cruz y se notará en 2018 y mucho más en 2019. Y no lo digo yo, sino todos en Las Palmas. Granadilla está más que justifica y, quizás, será el más atractivo de los puertos canarios, con la única planta de gas. Sí es verdad es que es complementario al de Santa Cruz y, por eso, la llamo la dársena de Granadilla del puerto de Tenerife, solo que está a 50 kilómetros.

¿Yerra Gran Canaria con el gas?

Sí, y el empresariado se ha dado cuenta y dice que se quedarán atrás. Granadilla será referente para los transbordos de 15.000 contenedores, descargando hasta 3.000. Muchos de esos barcos van a África...

¿De verdad la zona franca creará unos 10.000 empleos, como prevé?

Y más. Su futuro es impresionante. No puedo hablar de plazos porque dependen más de empresas de fuera, pero Granadilla es fundamental, ya que tiene una zona anexa ampliable de 3 millones de metros y cabe cualquier industria, mientras que, aquí, el espacio es mucho más limitado, aunque la hay para empresas que necesitan 5.000 metros, como la fábrica de chocolate o Biomca, o las que descargan y almacenan mercancías y, una semana o año después, la llevan, sobre todo, a África.

Otro giro: ¿apoya que el Cabildo adelante el dinero del anillo? ¿Qué haría usted hoy con la Tf-5 y Tf-1?

Todo lo que se haga para mejorar me parece favorable, pero el otro día, repasando documentos porque escribo mis memorias, vi recortes de periódicos de 2001 y ya decía que, si no poníamos los transportes guiados (el tranvía y tren), en 2010 quedarían colapsadas las autopistas.

Ya había colas en el Norte en 1993.

Sí, pero fue creciendo. Con el tranvía en 2005, esto se frenó o aplazó?

Pero solo Santa Cruz-La Laguna?

Sí, pero el área metropolitana es un foco importante. Además, vino la crisis y alargó el aplazamiento, pero lo de ahora se veía venir y no puedes ampliar autopistas siempre porque, si no, qué haces al llegar a Santa Cruz: ¿tiras Méndez Núñez?

¿El modelo de desarrollo, clave?

Claro, y cómo evitar el círculo vicioso en las ciudades... Por eso defendí el tren del Norte y el Sur.

Y los sigue defendiendo?

Sí? Es la solución.

¿El tercer carril no es suficiente?

No. Es que, aunque pongas un tercer, cuarto o quinto carril, llegas a un sitio y te encontrarás atascos. Siempre necesitas un transporte público competitivo con el privado. Es decir, un taxi, guagua, tranvía o tren que te haga llegar a un sitio puntualmente y con seguridad.

¿Saltear el horario universitario y de empresas es solo un apaño?

Son cosas provisionales. Imagínate a alguien que viva en Los Cristianos y quiera estudiar en la ULL: ¿qué hace? O vive en La Laguna o no estudia porque no puede estar cada día 2 horas para un lado y otro. Si hay transporte público barato?

Ahora, con los billetes, es más caro ir del norte al sur en guagua que a El Hierro, algo muy chocante...

Bien, es chocante, pero hay que comparar con el transporte privado. Si tuviera un tren, esa persona se pondría en 30 minutos, ni uno más, de Los Cristianos a La Laguna y puede ir estudiando, leyendo, durmiendo... Lo mismo el del Norte que no viviría en el Sur para trabajar?

Usted defendió el túnel del Valle de La Orotava al de Güímar como remate a su proyecto de trenes?

Sí. Y no fui el padre de eso, sino un ingeniero con toda la credibilidad: Juan Amigó. Esto lo supe años más tarde y me dije: "¡Coño! Pues no estoy tan equivocado". El túnel ferroviario es mucho más estrecho y sencillo de perforar. Puede haber pendientes distintas y salvarlas para no tocar los acuíferos, pero todo está estudiado a tope por el Iter, el Vulcanológico, la empresa con mayor experiencia en túneles del mundo, una alemana que desplazó aquí, durante dos semanas y de forma gratuita, a expertos para analizarlo y decir que era viable hacerlo en esos casi 15 kilómetros, aunque, claro, costaba dinero, si bien el triple para vehículos. También se puede meter a los coches en trenes. Además, te podrías plantear qué hacer con el gran material extraído por el túnel?

¿Lo dice por los áridos: por la falta de arena y cómo regenerar Güímar?

Por ejemplo. Es así. Seguro...

¿Y no es una locura un túnel así?

¿Por qué?

Por El Guincho, donde se tardó 8 años cuando iba a ser 1, por geología, acuíferos, porque la UE ya no financia túneles y porque rechazó el del tramo Realejos-Rambla?

La tecnología ha cambiado, ahí no hay casas y habría solución para los acuíferos. Los alemanes me lo explicaron, pues perforan congelando el agua y luego descongelan.

Pero, ¿cuántos carriles para llevar el tráfico hasta la cordillera?

El problema está en La Laguna. Hay que evitar el paso por ahí para ir del norte al sur. Si estuviese ese túnel, puedes ir del Puerto al sur en la mitad de tiempo. Sé que un túnel son palabras mayores y, por eso, se hizo ese avance de estudio, pero lo hicieron expertos. Tenerife tiene 1.740 kilómetros de galerías, está toda perforada y se conoce muy bien por el Consejo Insular de Aguas, con galerías casi conectadas de un valle a otro. Puedas encontrarte con problemas geológicos y psicológicos, pues pasar 15 kilómetros de túnel no lo hace todo el mundo, pero sería una solución importantísima.

El Puerto: ni cruceros grandes ni conexiones

Preguntado por el proyecto portuario para el Puerto de la Cruz, recuerda que él lo presentó en la Casa de la Aduana "y todos estaban de acuerdo. No hubo alegaciones, se hizo la simulación dinámica y estática, pequeños cambios y se elaboró el proyecto, pero, entonces, se quiso una conexión con La Palma, cuando eso solo es rentable con la carga, no con los pasajeros. Imagínate pasar hoy los contenedores por el medio del Puerto: no es compatible. Otra cosa es que entre un pequeño buque escuela o un pequeño crucero, no grande. Eso lo entiendo, pero no los imposibles". Aun así, dice desconocer el proyecto actual, si bien su silencio previo y su "cara de pócker" al ser preguntado, como él mismo la define, expresa mucho más que su boca. Sobre los cruceros en Santa Cruz y los picos bajos en algún mes, resalta, sin embargo, que en 2017 se pasará de 883.000 a 915.000 pasajeros y cree pesimista los 960.000 previstos para 2018, pues espera un millón. También se moja sobre el puerto de Fonsalía y confiesa que, "al principio, era escéptico, pero los técnicos me han ido convenciendo si se hace bien, tiene buenos accesos y siempre que se cierra el anillo".

"Cada vez hay más mediocres en política"

La charla se dio el jueves y, por supuesto, fue inevitable preguntarle por Cataluña, pero enseguida amplió la perspectiva "porque la política mundial me tiene muy preocupado y desmoralizado. Por el brexit, por Polonia y Hungría apoyándola, el extremismo en Austria... Sobre todo, no existen líderes mundiales, gente que entusiasme, que veas claro que vale la pena apoyarla. El mayor riesgo de la democracia es que la política es cada vez menos atractiva para los capaces de pensar estratégicamente y sacar adelante un territorio. No se meten en ella pues ganas menos, es desagradable, te llaman de todo, todos se pueden meter contigo y, encima, los jueces dicen que va en el cargo y, a la mínima, vas a juicio. Cada vez hay más mediocres en política, y de ahí el brexit, el populismo y la demagogia. Seguramente, si hay un referéndum ahora ya no habría brexit". Y, no obstante, "la UE es un oasis, lo mejor, aunque me preocupa. No soy un lince, pero lo advertí hace 10 años: que debía construirse paso a paso, que no convenía correr tanto y aumentar los países de 5 en 5, porque son distintos? Faltaron los líderes de los 50, su moderación. Ese ciudadano debe adaptarse y eso no se logra en un año". Sobre Cataluña, no sabría bien a quién votar, aunque estaría entre Cs y el PSOE junto a Unió, al tiempo que pide que, entre todos, pacten una alternativa. Eso sí, cree imprescindible "una reforma constitucional moderada".