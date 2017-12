UN REGALO LLAMADO POEMA DEL MAR

Esta misma noche, si Dios quiere, vendrá un importado anciano llamado Papá Noel para traernos lo que, según dice todo el mundo, será "un detallito". Y dentro de unos quince días, Dios mediante, serán "nuestros" tradicionales Reyes Magos los que volverán a las Islas para traernos, por lo menos, ilusión. Pero las Islas han recibido un regalo adelantado, gracias Wolfgang Kiessling, un empresario tinerfeño con mentalidad regional y su hijo, Christian Kiessling, que han puesto su primera "pica" en Gran Canaria. El impresionante acuario denominado Poema del Mar ya es una feliz realidad que, el mismísimo día de su inauguración nos dejó simpáticas anécdotas y curiosas imágenes.

CAROLINA DARIAS VOLVIÓ A SER NIÑA

En esta época del año, con el llamado "espíritu de la Navidad", muchos volvemos a ser un poco niños, y la primera que no se cortó un pelo en la inauguración del Poema del Mar fue una pequeña gran mujer llamada Carolina Darias, que en la actualidad ostenta el cargo de presidenta del Parlamento de Canarias. La encantadora Carolina Darias, chiquita pero matona, es todo un ejemplo de saber estar y de cómo compatibilizar su alto cargo, su trabajo y sus responsabilidades con el hecho de ser una persona sencilla, simpática y positiva. En esta ocasión, y como pueden ver en la foto que les pongo (creo que en exclusiva), Carolina no se cortó un pelo a la hora de echar rodilla en tierra y pasar por uno de los imponentes túneles subacuáticos especialmente diseñados para que la gente menuda pase por debajo de impresionantes especies acuáticas.

BERNARDO ÁLVAREZ CAMBIA DE DIÓCESIS

Hace años que Bernardo Álvarez, obispo nivariense, se ha convertido en una especie de "amuleto de la buena suerte" para Wolfgang Kiessling y su esposa Brigitte, que no dudan en solicitar a nuestro obispo nivariense que realice la bendición de cualquier proyecto o instalación que inauguran. Lo que nadie se esperaba es que Bernardo Álvarez cambiara de diócesis por un día, se desplazara a Gran Canaria y, con permiso (supongo) del obispo titular de la Diócesis Canariense, Francisco Cases, procediera a bendecir el extraordinario Poema del Mar, una imponente instalación que, por cierto, cuenta con el cristal curvo más grande del mundo ?un metacrilato de 140 toneladas de peso, 36 metros de largo y 7 de alto? y que exhibirá unas 350 especies de 35 ecosistemas.

LILOU Y VICKY, INVITADAS DE EXCEPCIÓN

La ocasión sirvió para volver a ver a Lilou, la joven con una gravísima enfermedad que cumplió su deseo de poder observar de cerca a los tigres blancos del Loro Parque, gracias a la fundación Make-A-Whish. Wolfang Kiessling la sorprendió invitándola a la inauguración del Poema del Mar y cumplió con su palabra. Lilou fue una de las invitadas de excepción, junto con la empresaria y popular diseñadora de moda Vicky Martín Berrocal, gran amiga de Isabell Kiessling, la hija de Wolfgang Kiessling, y de la nieta de este, Cybell. Ahora lo que falta es que Poema del Mar abra ya oficialmente sus puertas al público, y se convierta de esta manera en el mejor "regalo de Reyes" (de Tenerife) para Las Palmas de Gran Canaria.

JORGE PERDIGÓN, DE TENOR A DIRECTOR

Como comenzó a triunfar y hacerse popular por su participación (hace ya unos cuantos años, pero por estas fechas) en "los divinos" de La Palma, no quiero terminar el año sin manifestar mi alegría y satisfacción por la, creo que acertada, designación del gran tenor palmero Jorge Perdigón Cabrera como nuevo director del Festival de Música de Canarias. Me da la impresión de que, tras el fiasco del ínclito (y "gastón") Nino Díaz, el consejero de Turismo y Cultura del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, se ha dejado asesorar de la mejor manera y ha nombrado a un magnífico profesional y mejor persona. El bueno de Jorge Perdigón está en contacto directo con la música desde su infantil comienzo (con tan solo 8 o 9 años) como gran tenor en el grupo Tajadre que lidera en La Palma el incombustible Mario Sosa Rodríguez. Luego Jorge iría a la Escuela Superior de Música de Friburgo (Alemania) y tras triunfar por medio mundo ha vuelto a su tierra, donde ha sido responsable artístico del Ciclo de Música Jerónimo Saavedra Acevedo-La Palma Festival Internacional de Música.

ALMA DE TENOR CORAZÓN DEL "MENSA"

Los "mensajeristas" (como yo) tenemos claro que la sensibilidad por el arte que tiene Jorge Perdigón seguro que tiene que ver mucho con su prematura, incondicional y leal afición por el Club Deportivo Mensajero, equipo de fútbol por el que Jorge siempre ha mantenido una especial devoción y del que se ha sentido y siente orgulloso. Y es que, con permiso del investigador Juan Capote y todos los amigos del Tenisca, el arte, más que de blanco, viste de rojo y negro. Desde esta dominical sección deseo los mayores éxitos al gran Jorge Perdigón Cabrera y espero que los envidiosos (que en esta tierra nuestra siempre los hay) no le empiecen a poner zancadillas en su nuevo puesto y lo apoyen en el desarrollo de esta nueva y apasionante etapa de su vida y le respalden en este importante reto profesional. Yo le apoyo, le felicito y brindo por él. ¡A los vasos!

EFRAÍN MEDINA TRIUNFA EN YOUTUBE

No tengo fotos porque, en este caso, el documento que lo demuestra es un vídeo. Pero, visto lo visto, está claro que quien nace artista, muere artista. Con permiso de Carlos Alonso (presidente del Cabildo de Tenerife) y María del Cristo Pérez (consejera insular de Deportes), que en el mismo vídeo hacen lo que pueden, en la reciente inauguración del Parque Infantil de Tenerife (PIT), que ya se está celebrando en el recinto ferial, se demostró (una vez más) quién tiene alma de artista y quién de verdad lleva el baile en el cuerpo. Al bueno de Efraín Medina ya le llaman "el Iceta de Canarias". Pongan en el buscador de YouTube "Efraín Medina PIT" y díganme si tengo o no tengo razón. ¡Felicidades, Efraín, y... no cambies nunca!... ¡Feliz Navidad a todo el mundo!

