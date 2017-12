Ponitka espera estar, pero tiene dudas

Hay ausencias que son muy difíciles de salvar. Mateusz Ponitka, adalid clave en esta temporada para el Iberostar Tenerife, sigue acusando molestias en su rodilla derecha. Tras el esguince que sufrió ante el Ventspils, en encuentro de la Basketball Champions League, el alero polaco pudo forzar y resultar determinante en la victoria frente al Unicaja, tan solo tres días más tarde. Ante el MHP Riesen recayó y causó baja ante el Montakit Fuenlabrada. Sin su concurso, los aurinegros acusaron un promedio insuficiente a la hora de capturar rebotes -un total de 28-. El CB Canarias no dispuso en el Fernando Martín de los réditos de Ponitka en el apartado reboteador -tiene un promedio de 6,2 capturas por partido-.

Ayer, en la jornada de puertas abiertas que realizó el club aurinegro -bajo el patrocinio de DISA y Angry Birds-, la cautela fue la nota dominante en las declaraciones del polaco MVP canarista. "Espero recuperarme de mis molestias y estar al 100% para darlo todo; si no estoy a tope, no me arriesgaré", advertía Mateusz. Del mismo modo, le atribuyó especial relevancia a la manera de afrontar su proceso de recuperación. "Lo estoy encarando de una manera positiva para llegar en condiciones óptimas, espero que los dolores cesen".

Por otra parte, el jugador polaco le atribuía especial relevancia al colectivo y no a la "individualidad". Hasta última hora no se sabrá con certeza si podrá ser de la partida, pero el propio jugador hacía hincapié en el "esfuerzo y el optimismo" con el que viene trabajando para alcanzar una recuperación absoluta, que le permita olvidar esta molesta lesión.

De poder comparecer ante el conjunto claretiano el sábado, el natural de Ostrów debutará en un derbi canario, del cual le han hablado los compañeros. Pese a no haber comparecido en un duelo "tan especial", demuestra ser "conocedor de este tipo de partidos de máxima rivalidad"; además, señaló que "en estos encuentros apenas interviene la tabla clasificatoria en el resultado final; lo que importa verdaderamente es la concentración y la ilusión con la que se afronte el encuentro", apuntaba el alero.

Ahondando en la atractiva contienda que se acerca, Ponitka volvió a señalar el hecho de que todo dependerá del "jugar como equipo" ante un rival, el Herbalife, con "una defensa muy agresiva".

Consciente de la rivalidad y el nivel de confrontación entre ambos equipos, le concede "especial relevancia al hecho de jugar ante nuestra afición. El factor cancha nos aportará ese plus para que el equipo consiga la victoria", concluyó el internacional con Polonia.