El Barça mantiene su hegemonía en España, se le resiste en Europa

Barcelona, EFE El 2017 ha sido tremendamente positivo para el FC Barcelona Lassa en cuanto a las competiciones nacionales, donde lo ha ganado absolutamente todo y sigue invicto en todas desde mayo de 2013. Ademas, logró su tercer título de la Super Globe (Mundial de Clubes).

Lo negativo fue la derrota ante el Vardar en la semifinal de la Final Four de la Liga de Campeones 2016-2017 en Colonia. Otros puntos negros del Barça han sido y son su irregular marcha en la actual Liga de Campeones 2017-2018, además de la grave lesión en marzo del central danés Lasse Andersson, de la que ha vuelto a recaer y no tiene fecha de retorno, y de la salida voluntaria del equipo en el mes de agosto de lateral checo Filip Jicha (tenía contrato hasta 2019), por deseo propio tras no recuperarse de las intervenciones quirúrgicas a que fue sometido en el pubis y las rodillas.

Tras cerrar el 2016 ganando la Copa Asobal al Granollers (30-25), las competiciones del equipo en 2017 se iniciaron en febrero después del parón de los torneos de clubes por el Mundial de Francia, en el que los azulgrana aportaron catorce jugadores a las diferentes selecciones.

El 3 de febrero abría la segunda vuelta de la Liga Asobal venciendo en Granollers (20-31) y una semana después volvía a la liga de Campeones ganando en la pista del Vészprem (22-25). El 11 de marzo se lesionaba Lasse Andersson, teniendo que pasar por el quirófano y se ficha al jugador del Granollers Antonio García para cubrir su baja. Mientras, Filip Jicha jugaba muy dosificado.

El 18 de abril el Barcelona ganó su séptima liga consecutiva, un récord a nivel de club que se produjo a cuatro jornadas para el final, sumando desde su última derrota liguera 115 encuentros saldados con victorias.

Los de Xavi Pascual llegaron a cuartos de final de la Liga de Campeones y el 23 de abril perdieron en la ida en Kiel 28-26, remontando en el Palau el 29 (23-18), clasificándose para la Final a Cuatro de Colonia.

El 3 de junio cayeron en una de las semifinales de la Final a Cuatro en el Laxen Arena de Colonia, ante el Vardar macedonio (26-25), tras encajar un gol del croata Luka Cindric a un segundo para el final. Al día siguiente, cayeron ante el Vészprem (34-30) en el encuentro de consolación.

Una semana después, el 11 de junio, el Barça ganó su cuarta Copa del Rey consecutiva, derrotando en la final al Naturhouse La Rioja (34-29), cerrando la temporada 2017-2017.

La entidad azulgrana anunció la salida del equipo del macedonio Kiril Lazarov, el pivote Jesper Noddesbo, el lateral Antonio García y del extremo Joan Saubich. En su lugar, legaron el lateral zurdo esloveno Jure Dolenec, el extremo zurdo francés Yanis Lenne y el pivote cubano-portugués Alexis Hernández Borges.

La temporada 2017-2018 se abrió con el primer título, la Super Globe o Mundial de Clubes, que el Barcelona ganó en Catar en la final al Fuchse Berlín (29-25), siendo el primer equipo que logró tres títulos en la competición.

El 3 de septiembre, ganó la sexta Supercopa de España consecutiva en la final al La Rioja (31-25). Seis días después, arrancó la Liga con un nuevo triunfo en el Palau al Puerto Sagunto (34-18). El día 12 comenzaba la fase de Grupos de la Liga de Campeones y los azulgrana empataban en la pista del Rhein Neckar (31-31). Se presentaba una competición muy dura.

El 22 de septiembre recayó Lasse Andersson de su lesión y tendría que pasar de nuevo por el quirófano. Los azulgrana, que tenían ya un precontrato para la 2018-19 con el central islandés Aron Palmarsson, uno de los mejores del mundo en su posición, aceleraron su incorporación y el 17 de octubre se hacia oficial el fichaje con un contrato hasta 2021.

Mientras que la racha en la Asobal seguía imparable, en la Liga de Campeones el 14 de octubre caía en la pista del Vardar (27-24), el 12 de noviembre empataba en el Palau ante el Rhein (26-26), el 19 volvió a perder, en la del Pick Szeged (31-28), y el 2 de diciembre en la del Nantes (29-25), bajando a la tercera posición.

El 6 de diciembre llegó el primer 'tropiezo' en la liga Asobal, al empatar en la pista del Quabit Guadalajara (26-26), cediendo el primer punto desde la última derrota, que databa del 18 de mayo de 2013. El Barça ha estado, por lo tanto, 1.663 días sumando victorias: 131 consecutivas en la Liga, aunque en realidad son 166 (8 en Copa Asobal, 15 en Copa del Rey, 5 en Supercopa de España y 7 en Supercopa de Catalunya) contando todas las competiciones nacionales.