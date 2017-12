Jémez cree que Peñalba aportará mucho a la UD Las Palmas y descarta a Araujo

El nuevo entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, ha manifestado hoy en su presentación que el centrocampista argentino Gabriel Peñalba, a quien tuvo a sus órdenes en el Cruz Azul de México, aportará "mucho" al equipo isleño, tras ser confirmada hoy su contratación, pero ha descartado el regreso de su compatriota Sergio Araujo, cedido en Grecia.

Jémez ha dicho que Peñalba es "un gran jugador", que dará "una buena salida de balón", es "muy disciplinado tácticamente" y confía "mucho" en él, por lo que agradecido al club el "esfuerzo" realizado para su fichaje, aunque recuerda que el espigado futbolista, de 194 centímetros, llega para "complementar" la actual plantilla.

Por el contrario, Jémez ha descartado repescar al también argentino Sergio Araujo, cedido en el AEK de Atenas, y ha sido claro sobre esa posibilidad: "He hablado con el club y creo que no tiene que venir, no es un jugador que necesite, tenemos otras prioridades", ha subrayado.

El nuevo técnico de la Unión Deportiva quiere hablar primero con los futbolistas que causarán baja en la actual nómina para poder incorporar nuevos jugadores, ya que solo hay una ficha libre, la que dejará Víctor Machín 'Vitolo', quien se incorporará al Atlético de Madrid, con estaba estipulado desde el pasado verano.

"Dar bajas es la parte más fea de mi trabajo, y primero deben enterarse los jugadores", ha explicado Jémez, quien tampoco ha querido especificar las posiciones a reforzar para que los jugadores, con los que comenzará a trabajar esta misma tarde, no se preocupen.

Jémez ha confirmado que una de las condiciones que puso para hacerse cargo del equipo amarillo fue tener poder de decisión en cuanto a altas y bajas, aunque matiza que no tiene "un especial interés" en que lleguen los futbolistas que él proponga, como ha sido el caso de Peñalba, sino "reforzar los puestos a mejorar" con jugadores que reúnan las "características" que necesita de ellos.