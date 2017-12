El PP confía en que IUC y el PSOE cedan y apoyen el presupuesto

El primer teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Mariano Hernández, aseguró ayer que el grupo de gobierno (PP) "está intentando llegar a acuerdos con la totalidad de los grupos municipales", rechazando que haya un pacto con CC para aprobar las cuentas que excluya al PSOE e IUC.

Hernández sostiene que "estamos en un proceso de negociación en el que todos tenemos que ceder. Somos un grupo de gobierno en minoría que buscamos acuerdos con todos y esperamos de verdad que tanto el PSOE como IUC y CC apoyen el documento más importante para el municipio".

El edil popular dijo que "de todas las enmiendas presentadas por IUC lo único que no hemos aceptado es la cubrición de la cancha de la OJE, no lo vemos; la subvención al IBI, porque hay un informe de Intervención negativo, y el acondicionamiento de los barrancos, por una cuestión competencial al asumirlos el Consejo Insular de Aguas". "No entendería de verdad que se opusieran al presupuesto", sentenció.

En los mismos términos se expresó sobre el PSOE, indicando que "hemos llegado a un punto de encuentro en la mayoría de sus enmiendas y encontrando vías para poder afrontar otras de sus peticiones", por lo que "creemos que hay motivos para sacar entre todos el presupuesto adelante".