Trisómicos 21, lucha y entrega al síndrome de Down

E n la actualidad tiene su sede de forma compartida en el antiguo IES José de Anchieta, calle Henry Dunant s/n, en La Laguna. De cara al próximo año 2018 el proyecto más importante será el comienzo de las obras de un centro propio en el lagunero barrio de El Coromoto.

De su intensa labor, lo más relevante de Trisómicos 21 en este año 2017 que acaba fue la inauguración del primer piso en Canarias para personas con síndrome de Down. El Cabildo de Tenerife, a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), y la Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21 inauguraron dicho piso en La Laguna, con el objetivo de facilitar a este colectivo mayor autonomía. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, acompañado de la consejera de Acción Social, Coromoto Yanes, y de la directora insular del IASS, Juana María Reyes, visitaron la vivienda para conocer a sus seis usuarios.

Carlos Alonso, en el acto, señaló que el Cabildo financia esta atención especializada a las personas con síndrome de Down de la Isla con el fin de darles apoyo no solo a ellos, sino también a sus familias. "Estamos adaptando nuestra política de atención a la dependencia a nuevos perfiles con el fin de ofrecer una asistencia sociosanitaria personalizada, convencidos de que solo así contribuimos a mejorar la calidad de vida", dijo.

La consejera insular de Acción Social, Coromoto Yanes, subrayó que este proyecto estaba encaminado a promover una alternativa de vida a las personas adultas con síndrome de Down, proporcionando un sistema estructurado de formación, prestación de apoyos profesionales y búsqueda de apoyos naturales en entornos normalizados.

La directora insular del IASS, Juana María Reyes, indicó que esta iniciativa constituye la puesta en marcha de un proyecto integral para la Isla donde se ofrecerá una atención rehabilitadora especializada a este colectivo, contando con una financiación anual de 112.682 euros, costeados con cargo al convenio de atención a la dependencia que anualmente suscribe el Cabildo, a través del IASS, y la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias.

La Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21 trabaja por las personas con síndrome de Down y sus familiares proponiendo alternativas para que los afectados puedan vivir con un cierto nivel de autonomía de forma independiente. La asociación gestiona en la actualidad un recurso de 20 plazas diurnas.

En la actualidad el centro de Trisómicos 21 acoge a 60 personas, siendo el más pequeño un bebé y el mayor de 55 años de edad.

La asociación es una entidad no lucrativa, fundada en 1993 por padres y madres de personas con síndrome de Down. Su finalidad es mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, a través de programas de apoyo que partan de sus necesidades y las de sus familias, que faciliten su autonomía personal y que favorezcan su inclusión y participación como ciudadanos de pleno derecho.

Su labor ha sido declarada de Utilidad Pública en el año 2002 y reconocida con el Premio al Valor Social de la Fundación Cepsa en Canarias 2010, el Premio Metropolitano de Tenerife S.A. a la Movilidad Sostenible 2011, y la Mención Honorífica a la trayectoria de la entidad. Cabildo de Tenerife. Premio a la Solidaridad 2016.

El objetivo es defender la dignidad de las personas con síndrome de Down, así como promover, desarrollar y potenciar todo tipo de actividades encaminadas a lograr su autonomía, con el fin de mejorar su calidad de vida y contando siempre con su participación activa y la de sus familias.

La Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21 se distingue y diferencia por la calidad, especialización e innovación en cada uno de sus servicios. Por un compromiso con las personas con síndrome de Down y sus familias, por la transparencia en todas sus actuaciones internas y externas, y por el empoderamiento de las personas con síndrome de Down para que confíen en sus capacidades y decidan sobre su vida con autonomía. Cuatro son las metas de la asociación: conseguir la integración social, escolar y laboral de las personas con síndrome de Down; apoyar, ayudar y orientar a las familias; fomentar una actitud social positiva de las personas con síndrome de Down, y trabajar en red con las instituciones, entidades, profesionales y colectivos involucrados.

El estado general de salud y calidad de vida para las personas con síndrome de Down ha mejorado en los últimos años. Muchos pacientes adultos son más saludables, viven más tiempo, y participan más activamente en la sociedad debido a la intervención temprana y el tratamiento.

Por ello, en esta Navidad, la Asociación de Trisómicos 21 abre sus puertas más que nunca para entregarse juntos a luchar por el síndrome de Down.