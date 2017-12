"Pese al hermanamiento, ganarle al Granca supone mayor satisfacción"

Félix Hernández, presidente del Cantera Base 1939 Canarias, analiza, a falta de dos días, el derbi canario. La visita del Gran Canaria coincide con fechas navideñas y con el intento de los aurinegros de colarse en la futura Copa del Rey, que tendrá lugar en el Gran Canaria Arena -el emplazamiento, también resultó ser sede de la edición del año 2015-. Para el presidente canarista resulta determinante conseguir la victoria ante el rival por antonomasia. Además, Hernández le atribuye especial relevancia al factor cancha.

Partidazo el que se avecina...¿el lleno ya es una realidad?

Sí, así es. Ayer por la mañana restaban menos de cincuenta entradas, a lo largo de la jornada matinal se agotaron todos los pases.

El año pasado 5.131 espectadores, el derbi con más población en las gradas, ¿se podría superar en esta edición en alguna cifra?

El tope está en 5.150, aunque sí es cierto que la incorporación de algunas sillas a pie de pista, tras la última aprobación de la ACB, posibilita poder contar con mayor cifra. El lleno dependerá de que los abonados asistan, y si no pueden, que cedan sus pases. Que el pabellón esté lleno es fundamental, ya que con el apoyo del público podremos sumar una victoria, que a su vez nos llevará al objetivo de la Copa.

Tras la última campaña, donde la media de afluencia fue de 4.521, ¿se podría hablar de que el Santiago Martín se está quedando pequeño ante la evolución del Iberostar?

El año pasado tuvimos ocho llenos, este año aspiramos a repetirlos. La media está muy bien para los objetivos que perseguimos, a estas alturas de campeonato, y contando con el lleno del próximo derbi, superamos la media de la campaña pasada, a estas alturas de campeonato. No nos obsesionamos, pero ya se ha contrastado que la afición cestista, está con nosotros.

¿A nivel personal, supone una mayor satisfacción ganarle al Gran Canaria que a cualquier otro rival?

Mentiría si te dijese que no. Pese al hermanamiento y buena relación que existe entre ambos clubes, adquiere especial relevancia este choque y máxime cuando estamos tan igualados en la tabla. Ni el más optimista podía imaginar, hace seis años, tutear al Gran Canaria; personalmente, ya eso de por sí es satisfactorio.

Hablando de los componentes de ambas plantillas, ¿se podría considerar que es este el derbi con más nivel de todos los tiempos?

No tengo ni la menor duda. Mirando el uno por uno del rival, estamos ante la plantilla de más nivel en la última década. Tienen un "plantillón". Nosotros tampoco nos podemos quejar, tenemos un equipo muy equilibrado.

Hablando de plantillas y de nombres, ¿supone una preocupación la lesión de Ponitka?

Cuando se resintió ante el Ventspils, me temí lo peor. Pensé que iba a suponer un contratiempo en la planificación, como ya pasó con algunas lesiones en la pretérita temporada. Ahora bien, las victorias en este club se consiguen desde el colectivo; si no está al 100% no va a arriesgar.

Ambos equipos vienen de dos derrotas en liga, no obstante, ayer el rival jugó partido de Eurocup; ¿considera que el "Granca" podría acusar ese desgaste físico ?

Tienen una plantilla numerosa, no creo que lleguen mermados, aún quedan dos días para el derbi; tendrán tiempo para recuperarse. Están acostumbrados, al igual que nosotros, a jugar entre semana.

Ya lo decía Romay en las páginas de este diario, el hecho de que la Copa del Rey se dispute en Gran Canaria no obliga, pero sí incita a estar allí.

Desde la propia ACB, así se nos ha transmitido. Nos han dicho que el éxito de esta edición, al celebrarse en Gran Canaria, pasa también por que estemos nosotros en esos ocho equipos que la disputan. Sería bonito para nuestra afición. En la pasada edición fuimos la tercera afición más numerosa; de clasificarnos, se estima que haya de 700 a 800 aurinegros en las gradas.

En el camino por la clasificación copera; tres de cuatro en casa y la visita al Guipúzcoa.

Si conseguimos ganar tres, estaremos en la Copa; si nos quedamos en dos, sería posible, aunque dependería del average. Va a ser complicado, y más sabiendo que en esta Liga (ACB) reina la igualdad. No nos obsesionamos con ello, pero sí que supondría un realce para nuestro club. Buena parte del éxito pasaría por ganarle al Gran Canaria. Si mantenemos las opciones en las fechas previas a recibir al Baskonia, debemos hacer un llamamiento a la afición para que tengamos dos llenos en nuestra cancha.

¿La clasificación para la Copa del Rey supondría un ingreso adicional?

No. En la Copa no tienes premio, más bien supone gastos, ya que en algunos contratos de los profesionales se incluyen incentivos por clasificación en la misma. Por otra parte, ello se suele ver compensado por los contratos publicitarios que firmamos con nuestros espónsores. Una cosa se ve retroalimentada por la otra. No obstante, considero que desde la ACB se debería de premiar más a los clubes que se clasifiquen.

¿Le ha transmitido mensaje alguno a los jugadores?

La filosofía del club va adherida a una serie de valores que van más allá del significado de una victoria en sí misma. Afortunadamente disponemos de unos profesionales que han acogido rápidamente lo que supone jugar este tipo de partidos. Entre ellos, transmiten ilusión desde el más experimentado hasta el menos.

Ya que hablamos de mensaje, parece que el de Katsikaris ha calado en la plantilla.

La dinámica ha cambiado, está claro. Precisábamos de un cambio en el banquillo. El problema no estaba en los resultados (con Markovic), quizás sí en la evolución del equipo. Los jugadores, al igual que el entorno y directiva, están muy satisfechos con Katsikaris.

Lo que podía parecer una decisión arriesgada, el tiempo la ha convertido en acierto.

Nunca habíamos tomado este tipo de decisiones. En el pasado aguardamos incluso, llegando a encadenar doce derrotas con Alejandro Martínez. En esta ocasión rompimos la tendencia y nos servimos de una coyuntura ideal; ventana FIBA y la disponibilidad de Fotis (Katsikaris), un perfil que nos interesaba y encajaba en nuestro ideario. El tiempo nos ha dado la razón, pese a que muchos tildaran el cambio de arriesgado.