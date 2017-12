El flamante líder Las Palmas a derrotar a Las Zocas para asentarse en lo alto

El flamante y sorprendente líder Las Palmas C hará todo lo posible este próximo sábado en el Anexo para derrotar a Las Zocas y asentarse así en lo más alto de la tabla clasificatoria, y mostrar también sus credenciales a la lucha por acabar esta fase regular como campeón del Grupo.

Un equipo que prestará mucha atención a la anterior confrontación es el Mensajero, puesto que si el equipo amarillo tropieza y el cuadro rojinegro se alza con el triunfo en el Silvestre Carrillo ante el colista Haría, el liderato volvería a su poder, lo que dejaría aun mas malherido y casi desahuciado a su rival lanzaroteño.

Otro que ha experimentado un importante auge es el Tenerife B, equipo que si gana y le favorecen los resultados adversos del primer y segundo clasificado se convertiría en nuevo líder, hecho lo suficientemente atractivo como para hacer todo lo posible en Geneto para derrotar a un alicaído Marino.

Una choque en el que también uno de sus dos contendientes se juega bastante es la que se producirá en la Ciudad Deportiva entre un aspirante Lanzarote y un ya apocado Tenisca, con el añadido extra de la presencia en el banquillo palmero de Adolfo Pérez, técnico con una larga trayectoria en la dirección del cuadro conejero.

Por una situación bien parecida a la del cuadro lanzaroteño pasa el Ibarra, que si bien en la primera vuelta no ha podido codearse con los mejores, si que se encuentra en una óptima disposición para alcanzarle, de ahí que esta jornada no escatime esfuerzo alguno en el Villa Isabel para derrotar a un Güímar asediado por el descenso.

Otro que podría vislumbrar un esperanzador futuro para esta segunda vuelta es el Vera, pero para ello debe seguir la racha y ganar en el Salvador Ledesma a un rival directo por eludir el descenso como El Cotillo.

El Estrella también se encuentra inmerso en una enardecida lucha para huir de los puestos que conducen a preferente, por lo que en su encuentro en Buzanada ante el representativo local sólo le valdrá una esperanzadora victoria, de lo contrario, no sólo dejaría a su rival en una más que holgada posición, sino que, además, ennegrecería su propio futuro.

Los Llanos Aridane y el San Mateo también podrían disputarse en el Aceró tres trascendentales puntos, puesto que los mismos otorgarían una próxima semana más que tranquila al encontrarse ambos intimidados por la desazonadora zona de los puestos de abajo.

El Santa Brígida y el Unión Sur Yaiza, situados en la zona cómoda de la tabla, buscarán un triunfo que les permitan no alejarse aun mas de la cabeza, mientras que el Santa Úrsula también buscará en Los Pozos un triunfo que le acerca de nuevo a los primeros, pero el Unión Puerto no estará por la labor para no verse involucrado de nuevo en los puestos de descenso.

Los encuentros de esta 22ª jornada que se inicia este viernes con sus horarios, campos y árbitros, son los siguientes:

Viernes, día 29:

21.00: Ibarra - AU Güímar (Villa Isabel) Jorge López Santos

Sábado, día 30:

12.00: Vera - El Cotillo (Salvador Ledesma) Josué Barrera Santana

12.00: Mensajero - Haría (Silvestre Carrillo) Yapci Pérez Acosta

12.00: Los Llanos - San Mateo (Aceró) Marta Huerta de Aza

12.15: Unión Puerto - San Úrsula (Los Pozos) Ariel Medina Rosales

12.30: Lanzarote - Tenisca (Ciudad Deportiva) Aitor Ramírez Ramos

16.00) Santa Brígida -Yaiza (Los Olivos) Alejandro Lucena Perdomo

16.00: Las Palmas C - Las Zocas (Anexo) Aridane Hernández Sosa

17.00: Tenerife B - Marino (Geneto II) Airán Fariña Delgado

17.00: Buzanada - Estrella (C. Bello) Eder Rodríguez González.