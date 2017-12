Toscal de las Tribulaciones denunciará cambios en el PEP

Poco o nada ha cambiado desde que, hace unos días, advirtieran al consistorio de sus intenciones si había cambios en el plan especial del barrio. La asociación Toscal de las Tribulaciones advirtió ayer de que llevarán a la Justicia "cualquier cambio sustancial" del documento, que ayer el Consejo Rector de Urbanismo envió a la Junta de Gobierno para que lo saque a exposición pública 45 días.

El presidente del colectivo de El Toscal, José Antonio Ramos, insistió en que si "solo" hubieran sacado a exposición pública el Texto Refundido, "no hubiéramos tenido la necesidad de la información pública, a la que no nos negábamos".

"Pero pedir informes a todas las administraciones nos parece una pérdida de tiempo, aunque el concejal confía en que responderán rápido", subrayó. "Y ojalá fuera así", deseó Ramos.

"Si es así y en junio el PEP de El Toscal sale para adelante, nosotros damos un paso atrás, pedimos disculpas y ya está. Pero si hay alguna modificación sustancial con respecto al plan acordado con los vecinos y aprobado en 2015, ni siquiera vamos a reunirnos con ellos, sino que iremos directamente al juzgado", sentenció el presidente de Toscal de las Tribulaciones. "Y vamos a denunciar todo el proceso", añadió.

Ramos insistió en que siguen sin tener la respuesta del ayuntamiento a la comunicación que le enviaron hace más de un mes y medio, documento que le han vuelto a remitir hace unos días al nuevo concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, "porque lo desconocía". "Cuando tengamos una respuesta, entonces nos reuniremos", indicó.

Sobre este aspecto, José Antonio Ramos también se mostró "sorprendido" con la actuación de los partidos de la oposición, que tampoco se han hecho eco del documento elaborado por Toscal de las Tribulaciones. "Nos ha parecido digno de censura por nuestra parte", reconoció.

"Se les dijo el peligro que suponía votar e, incluso, abstenerse en el votación del pleno, porque nos causaba una mayor inseguridad jurídica, pues retrotraía el plan al año 2007. Pero no hicieron caso", lamentó Ramos.

"No sé si lo hicieron porque ya no tienen mayor interés en el PEP de El Toscal al no poderlo rentabilizarlo políticamente", denunció el presidente del colectivo de vecinos, quien remarcó que "lo más lamentable" es que hemos visto movimientos que nos hacen sospechar que se está produciendo uno de los puntos de mayor discusión entre vecinos y ayuntamiento, la liberalización del sector terciario. "Tanto el ayuntamiento como la oposición han hecho un acto de dejadez", concluyó.