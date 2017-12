Michael Gracey debuta con El gran showman: "Dirigir a Jackman es un sueño hecho realidad"

Hugh Jackman vuelve al musical con El gran showman, película que llega este viernes a los cines y narra el ascenso a la fama de Phineas Taylor Barnum, el fundador de un legendario circo considerado como 'el mayor espectáculo del mundo'. El australiano aspira a hacerse con su segundo Globo de Oro a Mejor Actor de comedia o musical por su papel en esta cinta que también está nominada a Mejor Película de comedia y musical y a Mejor canción original.

"Hugh Jackman es el gran showman, él es quien marca el tono de todo el conjunto", afirma el director del filme, Michael Gracey en una entrevista a Europa Press durante la presentación de la película en Londres. El gran showman supone el debut de Gracey en el séptimo arte. "Fue un sueño hecho realidad. Cuando haces un musical confías mucho en la gente que repite una y otra vez las tomas con el mismo nivel de energía", afirma el director.

P.T. Barnum marcó el comienzo de la industria del entretenimiento con el Barnum & Bailey Circus, espectáculo en el que las grandes estrellas eran individuos con características muy peculiares que llamaban la atención del público. "Reunió a estas personas que eran diferentes, únicas y excepcionales porque la gente es curiosa y pagaría dinero para verlos", explica Gracey, que admite que en sus comienzos Barnum estaba guiado por "su amor por el dinero" y por el deseo de sacar a su familia adelante.

"Con el tiempo dejó que estas personas fueran queridas por primera vez; al juntarlos creó una familia y aprendió el valor de lo que eso significaba", afirma el director, que revela que en la realidad no fue Phillip Carlyle (Zac Efron), sino el enano Tom Thumbs (Sam Humpfrey), quien se convirtió en el socio de Barnum e invirtió en el circo para que la empresa superase las dificultades económicas.

UNA BANDA SONORA DE LUJO

Cuando Michael Gracey comenzó a dar forma a El gran showman muchos le aconsejaron que "cogiera canciones que ya existían y creara más al estilo de Moulin Rouge". Sin embargo, el director insistió en hacer "un musical original". "Tu película entera vive y muere en lo buenas que sean las canciones. A pesar de lo que piense la gente, para mí la música de la película es indiscutible", sentencia Gracey.

¿Cuál la inspiración de Gracey para las actuaciones musicales del filme? "Mis películas musicales favoritas son Empieza el espectáculo, Mary Poppins y Granujas a todo ritmo", confiesa el cineasta, que se siente "muy afortunado" de contar con un reparto formado por grandes estrellas.

Los encargados de las pegadizas canciones de El gran showman son Benj Pasek y Justin Paul, ganadores del Premio Oscar a Mejor Banda Sonora por La La Land. El dúo de compositores es responsable de temas como 'Rewrite the Stars', canción de amor interpretada por Zac Efron y Zendaya, o 'Never Enough' entonada por Rebecca Ferguson, que da vida a la famosa cantante de ópera Jenny Lind.

Aunque Gracey "no puede elegir un sólo momento de la película" ya que "cada canción hace que cada momento sea especial", el director tiene predilección por 'From Now On'. "Creo que es un momento increíblemente poderoso y que la actuación de Hugh es excepcional", afirma Gracey. No obstante, la canción que podría alzarse con el Globo de Oro es 'This Is Me', el tema interpretado por Keala Settle, que da vida a la mujer barbuda.

Junto con Jackman, completan el reparto del filme Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya, Rebecca Ferguson, Keala Settle y Yahya Abdul-Mateen, entre otros.