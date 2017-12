Garachico "respira" música

S i el miércoles se presentó la Fiesta de Fin de Año -un evento que empezará a las 23:30 horas del 31 de diciembre y que contará con la participación del humorista Yeray Díaz, las orquestas Sabrosa y Johnny Maquinaria & The Boys Machine y el joven dj local Eliezer-, ayer el turno fue para la cuarta edición del Concierto de Año Nuevo, que se celebrará el 1 de enero, a partir de las 18:00 horas, en la Glorieta de San Francisco de Garachico.

La música girará en torno a la Big Band de Canarias, representada en la rueda de prensa que ayer se celebró en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife por Kike Perdomo, y las colaboraciones especiales de la solistas Daymé Arocena y Alba Serrano y el Coro de Cámara de Garachico bajo la dirección de Antonio Gutiérrez. José Luis Rivero, director insular de Cultura, destacó la apuesta cultural de largo recorrido que se está realizando en esta localidad de la Isla Baja y la tradición que se está generando en torno a la idea de pasar la tarde del 1 de enero en el casco histórico de Garachico.

Ese se convirtió en uno de los puntos de anclaje que usó Heriberto González, alcalde de un municipio que cuenta con unos cinco mil habitantes, para destacar las apuestas culturales que se impulsaron en la villa garachiquense en los años donde la crisis estaba en plena ebullición. "El primer año pusimos 400 sillas y reservamos unas pocas por si acaso. Al final, recuerdo que acabamos poniendo 1.500", recordó sin obviar que en 2017 se colocaron tres mil. "Este año esperamos alguno más... Yo considero que para hablar de la consolidación de un proyecto hay que analizar un ciclo de cinco años y el festival solo tiene cuatro ediciones, pero la percepción que hay en Garachico es que esta cita ya es un clásico".

La joven Daymé Arocena, una de las voces referenciales que existen en la actualidad en Cuba, dijo sentirse orgullosa de estar por primera vez "en la tierra de Leonor Pérez Cabrera, madre de uno de los héroes de nuestra patria", dijo emocionada en referencia a la progenitora de José Martí. "Las montañas y el olor a salitre me dan la vida que siento cuando estoy en Cuba", precisó una artista de 22 años que está promocionando los temas de su proyecto discográfico más reciente. "No tengo miedo a experimentar y en él hay hasta 12 géneros distintos", admitió sobre el contenido de "Cubafonía". "Es una palabra que me he inventado, no la busquen en el diccionario de la Real Academia de la Lengua", bromea Arocena.

Kike Perdomo, director musical del Concierto de Año Nuevo de Tenerife y de la Big Band de Canarias, trasladó su agradecimiento a las instituciones que "han posibilitado que esta cita se consolide en el calendario", añadiendo que un certamen de estas característica "no se piensa cerrar en torno a insularismos", subrayó en el instante que habló de la presencia de la grancanaria Alba Serrano en el cartel de este año. "La apuesta de Garachico es firme y ha oxigenado a la siempre necesitada escena musical canaria. Nuestro deseo es crear un gran espacio expositivo en el que puedan estar artistas de distintos registros", recalcó sobre una convocatoria que, al igual que la Fiesta de Fin de Año, será de acceso gratuito.

