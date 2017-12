"Fe ciega" en Martí y en la plantilla

Después de la junta general ordinaria celebrada anoche, el presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, repasó algunos asuntos de actualidad referentes a la entidad blanquiazul, principalmente del ámbito deportivo. Entre otras cosas, remarcó que tiene una "fe ciega" en José Luis Martí y confirmó que el secretario técnico Alfonso Serrano sigue en la búsqueda de tres refuerzos en un mercado de invierno que "está parado". Las preferencias pasan por incorporar a la plantilla a un central, un centrocampista y un "banda izquierda", aunque el dirigente advirtió de que "no se va a fichar cualquier cosa". De hecho, expresó su convencimiento de que el representativo aún está a tiempo de competir por el ascenso a Primera y que lo puede hacer con su actual nómina de futbolistas.

Concepción reconoció que en el consejo de administración que encabeza esperaban "un poco más" del Tenerife a falta de una jornada para que finalice la primera vuelta de la Liga, principalmente porque el pasado verano "se confeccionó una plantilla ambiciosa". Pero en ningún momento transmitió síntomas de pesimismo. "Hace un año estábamos con un punto más y tenemos la esperanza de que el equipo consiga despegar, por fin, hacia los primeros puestos, que es el sitio que nos corresponde de manera natural por el potencial que tenemos", opinó. En este desafío no dejó fuera a ninguno de los actuales componentes del plantel. "Confiamos en los técnicos y en los jugadores, y estamos seguros de que vamos a hacer una segunda vuelta que nos permitirá luchar por los puestos que dan la oportunidad de pelear por cotas mayores", añadió.

Por si quedaba alguna duda sobre su apoyo a Martí, remarcó que tiene "fe ciega" en el técnico mallorquín. "Creemos que con él el Tenerife va a conseguir los objetivos que nos planteamos en el comienzo de la temporada, que no son otros que pelear por los puestos altos".

Es más, avanzó que la continuidad de Martí en el club no correrá peligro si los resultados de los próximos partidos, en los campos del Albacete y el Zaragoza, son adversos. "La confianza en el entrenador y en la plantilla es máxima. No hay un número de resultados adversos que pueda poner en peligro la estancia de Martí como técnico del primer equipo".

Sin cambiar de tema, Concepción reveló que en sus frecuentes conversaciones con Martí, ha percibido que el técnico tiene detectados los motivos que han impedido que el equipo haya mostrado un rendimiento superior al que ha ofrecido hasta ahora. "Sabe que tiene que trabajar mucho y que se han producido errores puntuales que nos han llevado a perder puntos. Lo sabe, lo sufre y confía en que va a conseguir que el grupo mejore", contó el empresario palmero antes de calificar a Martí como "un buen entrenador, un hombre que tiene un carisma importante" y un profesional que "va a llegar lejos" en los banquillos. "La temporada pasada se ganó un crédito. Sus méritos están ahí. Llegó a la final de la promoción y nos faltó un gol para ascender. ¿Y por qué no podría repetirlo? Depende de nosotros, porque queda toda una segunda vuelta por delante y tenemos un buen equipo. Pero tendrá que trabajar muchísimo. Y si es capaz de crear un equipo titular, un bloque, con la calidad que hay, el Tenerife podrá despegar", comentó.

En cuanto a la presión que podría estar soportando la plantilla por la obligación de igualar o mejorar su actuación en la Liga pasada, Concepción negó que el pasado verano marcara el objetivo del ascenso. "Dije que íbamos a crear una plantilla con la aspiración de luchar por los puestos altos de la clasificación. En el fondo, todos tenemos la ilusión del ascenso. Pero no es cierto que marcara el objetivo de subir y tampoco lo es que el equipo haya vivido con presión. La plantilla es responsable y tiene el sentimiento de darle a la afición lo que no le pudo dar la temporada pasada. Pero que lo de subir sí o sí, no vale. Las matemáticas no funcionan en el fútbol, sino trabajar, corregir los errores y tirar adelante con este equipo para sumar dentro y fuera. Al final de la temporada, cada uno estará en el puesto que le corresponda. Y no vamos a bajar los brazos. Lo pondremos todo".

En esta decidida apuesta caben varios refuerzos, tres como máximo, según indicó el presidente, quien igualmente avisó de que, en general, el mercado de invierno no está resultando productivo. "No tenemos dudas de que con esta plantilla podremos conseguir los objetivos, pero eso no quiere decir que le demos la espalda al mercado de invierno. Lo que sí puedo decir es que, a día de hoy, el mercado está totalmente parado. Ningún club de Segunda ha hecho movimientos", señaló Concepción, convencido de que "en enero se va a mover algo", y ahí seguirá atento Alfonso Serrano. "Igual que tenemos claro que con la plantilla que tenemos podemos alcanzar los objetivos, también pensamos que si nos aparece algo que creamos que puede realzar y complementar la plantilla, lo analizaremos, porque queremos un banda izquierda, un centrocampista y un central", aclaró sin dejar de subrayar que el club no va a "fichar por fichar" el mes que viene.