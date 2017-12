La Ley Mecenazgo blindará a clubes y deportistas tinerfeños

José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), aprovechó su visita al Archipiélago, para reunirse con los clubes tinerfeños que disputan competición nacional y que aún no han cobrado la prestación económica que les corresponde. La reunión mantenida en la Sala del Mar, del Real Club Náutico (RCNT), dejó varias evidencias. Caben destacar: la disculpa por parte del edil vasco y la mejora en plazo y cuantías de las ayudas.

Lete, que se siente como "un chicharrero más", empezó por manifestar su "más sincera disculpa", por el retardo de las subvenciones de 2015/16 y 2016/17, aunque "ya se han abonado. Ahora depende del Gobierno canario. Debemos mejorar mucho, esta tardanza no puede volver a repetirse", asumía. En esas mismas líneas aseveró que desde su junta "se es consciente de las peculiaridades que supone la insularidad a la hora de viajar", dijo.

Ahondando en cifras, comenzó por dar cuenta de una disminución acuciante en lo que respecta al presupuesto del que dispone el CSD. "Hace cinco años manejábamos una cifra de 180 millones; en el presente año trabajamos con la mitad", expuso Lete.

Haciendo un recuento del vigente año, "se han destinado 1 millón 200 mil euros; cuyo 50% va para los deportistas y equipos canarios", lo que consideraba Lete como "insuficiente", a sabiendas de las necesidades de los equipos canarios.

En clave futurible, el donostiarra adelantó que el presupuesto aumentará de cara al 2018, en el que "los equipos y deportistas canarios se beneficiarán de una cuantía próxima a los 900 mil euros. "Nuestra aspiración es la de abonar el 100% en primera convocatoria (abril)". No obstante, eso "no lo permitirá Hacienda de cara al 2018 -al no haber aprobado el presupuesto-, donde abonaremos la mitad en abril y el resto en julio".

En su época como jugador del RCNT, equipo que militó en Primera División de Baloncesto -actual ACB- Lete se muestra empático con los desplazamientos a península de los equipos canarios. Es por ello que, de cara al ejercicio venidero, presentarán tres mejoras novedosas. "La primera de ellas consistirá en aumentar hasta los 90 euros la ayuda del billete; con ello abogamos por que el deportista llegue a su destino final. La segunda consiste en suprimir el suelo de edad situado en los 13 años. Englobando así, a todo menor que dispute competición reconocida como oficial. Por último, se pretenderá subvencionar el transporte de material deportivo", avanzó.

Entre otras cuestiones, se anunció que el presupuesto de 2018 tendrá especial consideración sobre el deporte inclusivo.