El proyecto del parque cultural tarda 20 años en llegar al ayuntamiento

El arquitecto al que se encargó de forma verbal hace dos décadas el proyecto del Parque Cultural Islas Canarias de Los Llanos de Aridane no entregó el trabajo al ayuntamiento hasta hace apenas dos meses, tal y como manifestó en sesión plenaria el primer teniente de alcalde y responsable de Economía y Hacienda, Mariano Hernández.

Las diferentes fases de obra ejecutadas de esta instalación, que estuvo paralizada durante años hasta que se reactivara en esta misma legislatura, se llevaron a cabo mediante separadas que sí habían sido presentadas en la corporación municipal, con el mismo profesional que redactó el proyecto asumiendo la dirección de la actuación.

Tras la sesión plenaria, Mariano Hernández explicó a esta redacción que "cuando supimos que el proyecto no estaba en las casas consistoriales nos extrañó mucho y durante el tiempo transcurrido nos pusimos en varias ocasiones en contacto con el redactor. Al final tuvimos que poner una fecha límite, que fue el 31 de enero de 2017, para que lo presentara". El arquitecto lo entregó en ese momento, pero "no estaba bien y tuvo que subsanar algunos errores. El proyecto definitivo no nos llegó hasta octubre".

Junto al proyecto, el arquitecto presentó la factura de su trabajo, que ronda los 250.000 euros. Al ser cuestionado por el abono de esta cantidad, Hernández Zapata advirtió de que "vamos a pedir un informe jurídico de la factura para ver qué es legalmente lo que procede. A partir de ahí se tomará la decisión que corresponda".

A la tardanza de récord en la presentación del proyecto y la factura, hay que tener en cuenta que la primera piedra de la construcción del Islas Canarias se colocó a mediados de los años 90, se suma que el ayuntamiento encargó los trabajos sin ningún tipo de contrato administrativo. Un situación irregular que se repite en otras actuaciones de calado encargadas en aquella época, como ocurrió, por ejemplo, con la instalación deportiva de El Jable. "En estos momentos, en el ayuntamiento se trabaja de otra manera", sentenció Hernández.