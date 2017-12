Recogen 112 animales exóticos a lo largo de 2017

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha retirado, durante 2017, un total de 112 animales exóticos que se encontraban bajo la tutela de particulares residentes en el municipio.

Este hecho ha sido posible gracias al convenio que el consistorio mantiene con la Fundación Neotrópico, que es la responsable de realizar las capturas y de desplazar a los ejemplares a sus nuevas instalaciones, ubicadas en Barranco Grande, en el distrito Suroeste.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, valora esta herramienta como "una de las más eficaces que hemos puesto en marcha, ya que facilita que los poseedores de este tipo de animales no los abandonen en charcas, jardines y otros emplazamientos de la capital cuando, por las razones que sean, ya no pueden mantenerlas o no desean tenerlas en sus domicilios".