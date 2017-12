Colectivos sociales dicen que en la muerte de indigentes fallan todos

Las plataformas Por la Dignidad y 29-E lamentaron ayer que se sigan repitiendo situaciones como la publicada ayer por este periódico, en la que se daba cuenta de la muerte de tres indigentes en apenas una semana en la capital tinerfeña, y responsabilizaron de ello al "sistema", que a su juicio está fallando en "muchos de sus escalones".

Al contrario que en otras ocasiones, los dos colectivos citados no pusieron el punto de mira esta vez solo en el Ayuntamiento de Santa Cruz, sino que también culparon de este problema a otras administraciones e, incluso, a la propia sociedad.

Por ejemplo, en opinión de las plataformas "fallan" otros ayuntamientos de la Isla que se niegan a aportar recursos habitacionales para personas sin hogar, "porque afean para el turismo", y tampoco aportan a otros ayuntamientos como el de Santa Cruz.

Y también falla el Cabildo de Tenerife por no habilitar recursos sociosanitarios "suficientes" para las personas sin hogar de avanzada edad o las que padecen algún tipo de patología o adicción.

Por la Dignidad y 29-E también culpan de esta situación al Gobierno de Canarias, responsable de la Sanidad en las Islas y, por tanto, de que muchas personas sin hogar de Santa Cruz de Tenerife y de otros lugares de Canarias "no sean convenientemente atendidas en los hospitales por la propia saturación que soportan, resultando en muchos casos mínimamente atendidas y devueltas a la calle a morir al poco por falta de camas cuando deberían permanecer ingresadas y tratadas mucho más tiempo".

Es decir, que según los dos colectivos citados fallan las tres administraciones canarias y el Gobierno central "por no poder y no querer poner en habitabilidad las más de 100.000 viviendas vacías que hay en las Islas de una u otra manera, y no facilitar tampoco ayudas suficientes (alquiler, renta básica, PCI) con las que paliar el grave problema de vivienda que sufre esta comunidad".

No obstante, Por la Dignidad y 29-E también ponen su punto de mira en las "oposiciones políticas" de las Islas, "entretenidas con otros asuntos sin saber plantar la batalla que requiere este tema", e, incluso, en los colectivos sociales. "Falla la sociedad entera, por no lograr llevar esta problemática habitacional y asistencial al primer plano de la actualidad con el grado de implicación que merece", subrayan.

Con respecto al consistorio de la capital, y si bien reconocen el esfuerzo económico realizado con la unidad móvil de acercamiento (UMA), advierten de que sigue sin habilitar nuevos recursos alojativos alternativos al albergue, "más allá de unos muy anunciados pero nunca abiertos pocos pisos tutelados". "Y la gente, mientras tanto, llenando los cajeros, los barrancos, las chabolas y otros lugares nada adecuados para la vida", concluyen.

El concejal de Atención Social, Óscar García, reconoció ayer en Radio El Día que los fallecidos en los últimos días eran atendidos por los servicios sociales. Dos de ellos eran extranjeros.

"Eran personas con perfiles de alta vulnerabilidad. Muchos se acercan a Santa Cruz porque es donde están los recursos", añadió.