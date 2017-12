Aquellos bichos maravillosos

A yer se reestrenó en cines de toda España "Gremlins", una película que 27 años después se ha convertido en un filme de culto. Aprovechando que está ambientada en Navidad, la distribuidora 39 Escalones recupera este pequeño clásico del cine fantástico protagonizado por unas criaturas tan diabólicas como divertidas, creadas por Chris Wallas.

Poco hacía presagiar que "Gremlins" se iba a convertir en una pequeña joya del cine de entretenimiento. Destinada a ser una cinta de consumo familiar en la Navidad de 1985, sus protagonistas, los gremlins, calaron en la audiencia. Su singular apariencia y sus trastadas hicieron reír a la gente a mandíbula batiente. En los 80 vimos toda clase de bichos vivientes, desde los critters hasta los ghoulies, pero ningunos tan descacharrantes como los gremlins.

Aunque está dirigida por Joe Dante, detrás, como productores ejecutivos, se encuentra el triunvirato Steven Spielberg, Frank Marshall y Kathleen Kennedy (hacedores de la saga "Indiana Jones" o "E.T".), y como guionista aparece Chris Columbus ("Solo en casa"). Toda una garantía de éxito comercial. Refrendada por la pegadiza música de Jerry Goldsmith.

Esta simpática película parte de la premisa de que al adquirir el gremlin original (Gizmo) en una exótica tienda oriental no se pueden transgredir tres reglas: 1. Que no le dé la luz del sol. 2. Que no se moje. 3. Nunca debe comer después de la medianoche. Por supuesto, estas reglas se trasgreden en un pispás. Lo que en un principio era un ser entrañable se convierte, tras una metamorfosis, en unos seres horripilantes y revoltosos, que se divierten sembrando el caos en un pequeño pueblo estadounidense poblado por personajes estereotipados como el señor Futterman, que odia todo lo extranjero, o la hirsuta señora Digger, que desprecia a niños y perros.

En el lado contrario se sitúa el bondadoso protagonista y su padre, el inventor que ingenia aparatos que solo funcionan los primeros días (su lema es "ideas fantásticas para un mundo fantástico; hago lógico lo ilógico"). El cinéfilo, además, se puede entretener buscando las referencias a "¡Qué bello es vivir!", "Planeta prohibido" o "La invasión de los ladrones de cuerpos". Contó con una secuela en 1990 que homenajeaba al cine de serie B de los años 50, pero no gozó del beneplácito del público. Recientemente, se ha anunciado una tercera parte.

Reestreno en España: 29 de diciembre

Año: 1985

País: Estados Unidos

Duración: 111 minutos

Guion: Chris Columbus

Dirección: Joe Dante

Música: Jerry Goldsmith

Fotografía: John Hora

Género: Fantástico

Elenco: Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton