Algo se mueve en Canarias en Navidad

E s consciente de que los años no pasan en vano, pero mantiene intacta la ilusión del adolescente que se asomó por primera vez al mundo de la danza con 17 años. "A los más viejos ya nos cuesta un poquito más tirar del carro, pero no queda más remedio que seguir", anuncia un creador que última los moldes de proyectos de nuevo cuño que quedarán expuestos al público en febrero y marzo de 2018. De momento, hoy toda su atención estará concentrada en la última jornada del XVI Festival de Danza "Canarios dentro y fuera". "En la primera valoración inevitablemente hay que hablar de la consolidación de un festival que ya se ha ganado su espacio en el calendario navideño", cuenta el bailarín y coreógrafo lagunero Roberto Torres en la primera parte de una conversación en la que también destaca su carácter "formativo".

Torres, responsable del teatro Victoria de la capital tinerfeña, compara lo que está sucediendo estos días en la Isla con una revisión anual a la que se someten los vehículos que ya tienen una antigüedad: "Este festival es una especie de ITV, pero no una ITV superficial, en la que cada uno enseña dónde está en cada momento", cuenta sobre unos compañeros de viaje en una edición que ha reunido a profesionales de casi todo el Archipiélago: "Únicamente nos faltó traer a un representante de El Hierro", precisa sobre un programa que hoy, entre las 11:00 y 12:00 horas, programa las actuaciones de Paloma Hurtado, Diego González y Agustín Curvelo en el Museo de la Naturaleza y el Hombre (MNH) con una puesta en escena familiar titulada "Babel".

En la parte inferior de la pirámide que Torres y sus colaboradores han edificado en torno al "Canarios dentro y fuera" hay que encontrar una de las inquietudes de un artista que destaca el trato igualitario que se les da a todos los participantes: "Aquí crecen juntos los que están empezando en la danza y los que ya tienen un recorrido. Lo importante es crear un espacio entre iguales", puntualiza un profesional que no oculta una realidad a tener en cuenta. "Me preocupa que los jóvenes sientan que hoy es imposible crecer en la danza si deciden quedarse en las Islas... Todos hemos tenido que salir alguna vez, pero desde hace un tiempo hay gente que está deseando volver, incluso lo han hecho para quedarse, porque las cosas han cambiado", describe al tiempo que destaca que "los bailarines son un patrimonio de esta tierra con un presente y un futuro que deben aprovechar los recursos existentes y los que se puedan crear para ir canalizando su formación dentro y fuera de Canarias".

Torres, no obstante, denuncia que aún hay cosas que deben cambiar para sacar la máxima rentabilidad al talento canario. "Este año he bailado en el Congo, en Madagascar y en Siberia, pero no en otras Islas... No deja de ser curioso que cueste menos salir fuera que ir a otra Isla", critica el impulsor de un festival que esta tarde, a las 19:00 horas, congregará en la Plaza Isla de la Madera a Samuel Minguillón y Álvaro Frutos ("Julio"), a los integrantes del grupo Vértice Danza Aérea ("Ingrávido") y a los vencedores del 4º Campeonato "On Stage". El broche final de "Canarios dentro y fuera" está previsto para las nueve de la noche en el teatro Victoria. Allí mostrarán sus creaciones Esther Martínez, Piroska Duque, integrantes de la Compañía I+D Danza, Josué Espino, Carmen Fumero, Miguel Ballabriga e Indalecio Séura.

Roberto Torres

Director del Festival

de Danza "Canarios dentro y fuera"