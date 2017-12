Fotis Katsikaris apurará por Ponitka

El técnico heleno, en su comparecencia ante los medios, empezó por abordar la cuestión, por antonomasia, en los últimos días. La lesión de Ponitka activa todas las alarmas, ya que "es uno de los mejores jugadores de la plantilla", testimonió Fotis Katsikaris. Su baja "supondría una pérdida importante, tanto en ataque como en defensa", aunque en la plantilla hay jugadores en su posición "de otro perfil", dijo. "Debemos trabajar desde el colectivo", reconoció Katsikaris.

"Nos tranquiliza el hecho de que se haya ejercitado en los últimos días con el grupo. Se ha probado y ha mejorado mucho de las molestias que acusaba la semana pasada", valoraba Fotis que, además, advirtió que si Ponitka no está al 100% "no jugará". Esta última acepción la viene haciendo redundante la entidad canarista durante esta semana; el propio jugador y el presidente, Félix Hernández, ratificaron la misma. En esta misma línea, su incursión debe de asegurar que el alero polaco disponga de la "confianza suficiente para realizar su juego", ya que este depende mucho de "su físico", apostilló el preparador aurinegro.

Por otra parte, y apelando al desgaste físico de su rival, tras las tres prórrogas disputadas ante el ASVEL, Fotis dijo que "la experiencia y el físico del Gran Canaria hace que en dos días puedan estar en condiciones de ganar; espero la mejor versión de ellos".

Katsikaris es de la opinión de no darle mayor trascendencia a las connotaciones del término 'derbi', por las consecuencias negativas de la implicación emocional de este tipo de citas. No obstante, no reniega de que se vivirá un "ambiente espectacular", cosa que "ayudará al equipo".

La reciente derrota ante el Fuenlabrada y el hecho de disputar un derbi en este momento "aumenta la motivación del jugador", dijo. "Es el rival propicio en momento y en escenario", manifestó el técnico canarista.

La clave para Katsikaris estará en "hacer un buen trabajo atrás, controlar el rebote y tener tranquilidad", además añadió que "hay que estar acertados en la anotación", con la finalidad de contrarrestar su "poderío".

Por último, y valorando el objetivo de disputar la Copa, el heleno "no se marca una cifra de victorias", y tan solo piensa en el siguiente partido.