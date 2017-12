Suso Santana: tenemos que ser más sólidos para llevarnos los partidos

El capitán del CD Tenerife, Suso Santana, ha reconocido que al conjunto blanquiazul le están haciendo goles pronto y no es tan sólido como la temporada pasada, por lo que deben mejorar este aspecto para poder llevarse los partidos.

El extremo derecho ha relatado que no ocupan el puesto en la clasificación que les gustaría, ya que están a mitad de tabla lejos de la zona alta, pero ha advertido de que "queda mucho en juego todavía para que esto pueda cambiar".

"Ya lo demostramos la temporada pasada que acabamos cuartos completando una gran segunda vuelta", ha comentado.

Suso Santana ha destacado que ahora mismo el único deseo del equipo es ganar en Albacete el próximo domingo, ya que es el "primer paso" y deben marcarse "objetivos a corto plazo".

"No hemos estado bien fuera de casa, nos cuesta mucho ganar, un mundo. Es un hándicap jugar dos partidos seguidos fuera, pero si queremos estar arriba tenemos que ganar fuera también", ha comentado.

"He estado irregular, como todo el equipo Este año me han pasado más cosas que otros años como la sanción o la lesión, y no me he encontrado bien. No me va a marcar porque el año pasado empecé mal, pero en la segunda vuelta terminé bastante bien. Trabajo para el equipo, ya sea en el once inicial o en el banquillo", ha concluido.