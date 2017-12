"Me presentaré a la Alcaldía en 2019 por última vez, y CC lo sabe"

Es etapa de balance y José Manuel Bermúdez no suele rehuir preguntas, aunque algunas le frenan más. Por si alguien recuerda la hemeroteca en el futuro, aquí asegura que se presentará por última vez a la Alcaldía en 2019, aunque también sugirió en su día que estaría solo 8 años.

¿Qué le frustró más en 2017 y qué resaltaría de escribir sus memorias?

(Larga pausa y rostro fruncido). Ños? Lo mejor ha sido la bajada del paro en un 4,5% respecto a 2016 y el aumento de contrataciones?

¿Y eso lo recordará en 30 años??

Es una tendencia? muy clara? Es que no soy mucho de esto: al acabar un trabajo, paso página y a otra cosa. No soy de los que quieren pasar a la historia, sino que hago mi trabajo y no recuerdo cada día lo hecho.

Pero sabe lo que es inaugurar algo importante que se convierte en un hito: ¿no hay ninguno suyo en 2017?

Bueno, visto así preguntaría si es un hito inaugurar la Casa del Carnaval y, sí, lo es porque lo anhelaban muchos chicharreros durante mucho tiempo y, sobre todo, por los ciento y pico grupos. Al menos, es algo más, que me da un plus, pero ¿es un hito que el Gobierno ceda al ayuntamiento la Casa de Carta? Pues sí, es un acontecimiento histórico, tanto para su gestión como rehabilitación. ¿O lo es haber comenzado las obras de la plaza de Los Patos 100 años después de inaugurarla? Pues también, aunque marcar un año solo por esto me parece poco. Ahora bien, el dato importante es la reactivación de la ciudad, que cada día está más animada y dinamizada, con más actividades, más empresas, bajando el paro y con más contrataciones... La construcción es de lo que más se ha reactivado, y podría llevarte a 5 obras de casas cuyas licencias se han dado ahora mismo, algo impensable hace poco? ?

¿Y lo malo: qué le ha frustrado?

El que, a pesar de esto, aún tenemos 17.000 familias a las que ayudamos para que lleguen a fin de mes, incluso a algunas con miembros que trabajan. Es decir, la reactivación todavía no ha hecho que la lista de personas que acuden a Servicios Sociales disminuya, y esto se debe a que, a pesar de que hay más contratados, los sueldos aún no son los que deberían, y esto sí me frustra.

¿Lo de los sueldos lo achaca a una falta de visión de los empresarios?

Hombre, el acuerdo que acaban de firmar es un paso adelante?

Pero solo para el salario mínimo?

Sí, pero, de alguna forma, influirá en los convenios. Es el momento de aumentar los sueldos porque eso incrementará el consumo y sería mucho mejor para el empresariado y la economía. No sé cuánto, pero habría que marcar una tendencia a la subida. Y esto frustra porque aún tenemos que reforzar lo social?

Por esto mismo, ¿siente impotencia cuando mueren tres indigentes en la calle el mismo día?

Para nada, lo que ocurre es que, desgraciadamente, los medios le dan una gran importancia a esos muertos, pero no a todos los que logran casa o un lugar digno para vivir, que son bastantes más que tres...

¿Cuántos han sido?

En el Pancho Camurria, ahora hay menos de la mitad de los que había hace dos años, y no se han ido porque han querido, sino por un trabajo de la UMA. Es decir, esas muertes son noticia, pero no que hoy tengamos dos unidades de emergencia 24 horas funcionando; que hayamos incrementado la plantilla de trabajadores sociales y sean 58, 7 más en 2017; que el IMAS gaste el 99% de su partida del año o que el presupuesto social suba en un 30% de 2017 a 2018, estando ya en casi 18 millones cuando lo encontramos con 5? Sí es noticia que 3 indigentes, por causas naturales, mueran, cuando suelen tener un pasado, patologías, adicciones, problemas mentales, de salud? Unos problemas que no tienen los que no han vivido en la calle. En algunos casos, les han llevado ahí y, en otros, conviven con ellos a diario? O no es noticia que, hace días, pusiéramos en marcha un programa "Housing first" (la vivienda lo primero), que en EEUU y Canadá ha dado resultado para dar casas a gente así, pero acompañándola, ya que no basta con darla.

¿Alguien sería injusto si, pese a esto, dice que podrían hacer más?

Siempre se puede hacer más en todo, pero me enfada mucho que lo social, y porque he sido consejero insular, se enfoque desde la beneficencia y caridad, y no desde la perspectiva de los profesionales que trabajan todos los días y que son los que marcan nuestra política en esto.

¿Hay demasiado amarillismo?

Por supuesto que lo hay.

¿En parte, culpa de las administraciones por no concienciar bien?

Nosotros damos toda la información, pero todos sabemos que, en esto, la noticia nunca se enfoca en lo positivo, sino en lo negativo.

¿Para cuándo el PGO y el plan especial de Las Teresitas?

El PGO, insisto, está vigente, solo que hay una sentencia del TSJC que hemos recurrido al Supremo porque creemos que podemos ganarlo. No hay parálisis de nada y, de hecho, se ha reactivado la construcción?

Ya, pero, si se confirma la anulación, ¿no corren muchos riesgos?

Por eso trabajamos, a la vez, en un plan B: no hacer un PGO nuevo, sino darle un procedimiento para aprobarlo como uno nuevo.

¿La ley del suelo es ideal para eso?

Nos ayuda, pero no solo ella...

¿Y Las Teresitas?

El plan se ha aprobado inicialmente y el objetivo es hacerlo de forma definitiva en 2018, y valoro la voluntad del Cabildo en colaborar en la ordenación, pues se irá más rápido.

¿Para cuándo las obras?

En 2019, quiero que comience la iluminación, saneamiento, el paseo, aunque en 2018 ya estarán los quioscos y esto dará servicios diferentes.

¿Ve parangón en el conflicto del taxi con el policial, ya resuelto?

Hay una cosa que no comparto jurídica ni moralmente, y que los sindicatos saben: no creo que la Policía pueda ponerse en huelga y es injusto actuar a reglamento. Quiero pasar página, pero no volveré a admitir medidas de presión de este tipo.

¿Se lo esperaba: es un chantaje?

No me esperaba una reivindicación que la pague el vecino, que es el que paga sus sueldos. Es un chantaje a la ciudad que se podía haber evitado. Se traspasó una línea roja que no debió pasarse para llegar al mismo acuerdo sin huelga de celo.

Será de nuevo candidato, pero sugirió en su día que estaría solo 8 años: ¿por qué el cambio?

Porque hay proyectos que he iniciado y que quiero acabar, como la remodelación de Valleseco o el enlace puerto-ciudad, que espero culminar en el siguiente mandato.

De no ser así, ¿aspiraría a un cuarto o esta será su última vez?

No, esta será la última vez, y ya lo sabe el partido.

¿Y en política?

Pues no lo sé, porque la política...

Pero, curiosamente, lleva toda su vida: ¿no se plantea lo privado?

Curiosamente no, pues me han puesto ahí los ciudadanos...

Y un partido en listas...

Sí, pero empecé muy pronto mi militancia. Si lo dejo es una decisión personal. Tengo una carrera y mañana puedo montar un despacho de abogados, por ejemplo.

¿Se ve de candidato al Cabildo o al Congreso en el futuro?

No. Me veo donde mi partido crea que es lo mejor.

¿Llevará a Bernabé de segundo?

¿Por qué no? Tiene un gran futuro en el Cabildo o aquí, pero depende de CC y de él, aunque aún es pronto y creo que hay un buen equipo.

Patrimonio y técnicos

No disimula su malestar con los técnicos insulares por el patrimonio y cree que, sobre Miraflores, yerran "totalmente, pues, si tienes una vivienda no catalogada ni dentro de un plan de protección y pides una licencia de construcción o demolición, que te permite el PGO, el consistorio debe dártela y el Cabildo no tiene derecho a pararlo. Se interpreta mal la ley y, por eso, hemos denunciado al Cabildo, ya que, al igual que este inmueble, puede haber cientos. Tan técnicos y protectores del patrimonio son unos como otros. Lo vigente es el PGO, que tiene un catálogo y lo que no está protegido, está, pues, si no, ¿qué seguridad jurídica tiene el vecino para rehabilitar o tirar y hacer? Ninguna. Esto puede paralizar la rehabilitación".

"Defraudado" con Obras

Tampoco se relaja con la vía Ofra-El Chorrillo. De hecho, admite que Obras Públicas, pese a llevarla ahora CC, le sigue defraudando. "Por supuesto, pues no ha avanzado nada, aunque sí en La Laguna. Ese puente a ninguna parte lo seguirá siendo en 2018 y no me extrañaría que estuviera tan deteriorado que se rehiciera. Me dicen que redactan otra vez el proyecto y que hay que sacar la obra a concurso, pero eso son 2 o 3 años". Sobre el conflicto del taxi, no entiende su continuidad, "salvo por razones políticas de una minoría", tras el esfuerzo para recuperar licencias y "cumplir" cada exigencia del subsector.