"Ningún proyecto que no podía salir adelante lo hará con la ley del suelo"

Se le nota que las cuestiones de su área que desatan conflicto, aunque obedezcan a matices, le pesan. No obstante, se muestra dispuesta a rectificar o aclarar lo que sea sobre su visión del cambio climático o el listado de animales silvestres a abatir. Eso sí, sobre la espina dorsal de su consejería y su ley clave para un buen par de lustros, la del suelo, recalca que aún no le consta ninguna reactivación de macroproyectos y que, en tal caso, no se permitirá lo que antes no cabía. He aquí a Nieves Lady Barreto, que, pese a la especulación cuando el posible pacto con el PP, sigue en un área que cree muy poco apetitosa: Política Territorial, Seguridad y Medio Ambiente.

¿Qué balance hace del año: qué destacaría, qué le ha frustrado?

Si el balance lo hago por áreas, en Seguridad y Emergencias creo que el trabajo ha estado bien enfocado; hemos reforzado la protección civil con más personal y hay una dirección técnica que nos permite trabajar mejor ante cualquier emergencia, pero también cuando no las hay. Y es que esto es muy importante: trabajar más seriamente el voluntariado específico. Estamos reestructurando el área y haciendo cosas no solo cuando ocurren emergencias graves, que es cuando solo parece que existen, pero no, pues son algo mucho más transversal. Así, lo hemos enfocado más a la protección civil, hemos trabajado más con los cabildos y ayuntamientos, hemos recuperado la formación y la potenciaremos en 2018? Ahora bien, hacer balance del incendio de Gran Canaria es muy jodido porque fue algo muy duro, aunque, como en el de La Palma de 2016, se trabajó con coordinación. De cada incendio, con su informe técnico, intentamos mejorar lo mejorable, sobre todo insistiendo en no quedarse incomunicados ante estas emergencias?

En 2017, han tenido que ampliar la campaña de incendios: ¿por el cambio climático y esta sequía, tendrán que anticiparla en 2018?

Este año ya hemos montado un grupo específico profesional para actuar en las cinco islas forestales y tuvimos que ampliar su contrato cinco semanas más porque se alargó la temporada de verano?

Ya, pero, por eso y esta creciente sequía, ¿deberán adelantarla?

Pero no sé si antes o después; depende. Hay un periodo estipulado por el que se inicia la campaña de verano, lo que implica que entra en vigor el plan Infoca, que significa que entramos en prealerta permanente. Este año, ese periodo no nos sirvió, pues se alargó el verano, pero ahora no puedo decir si lo vamos a adelantar; una vez que avance la primavera, veremos si lo anticipamos o hacemos lo de este año. Eso sí, con toda seguridad cada vez deberemos tener más precauciones, estar más preparados y de ahí que creáramos esos grupos de elite, aparte de insistirle a los cabildos que deberán seguir reforzando sus equipos no solo de extinción, sino de prevención, porque tenemos ese problema añadido de que los veranos son cada vez más largos.

¿Lo achacan directamente al cambio climático?

Lo que tenemos desde el punto de vista técnico nos apunta a que cada vez hay un cambio o efectos mayores a causa del cambio climático y la tropicalización del clima. Y no solo en tierra, sino, también, lo que hemos vivido en el mar, donde cada vez tenemos más problemas. Es una realidad que existe desde hace tiempo y es verdad que termina siendo algo transversal a todas las áreas del Gobierno porque afecta directamente a los ciudadanos.

Pues ha habido polémica por su respuesta a Podemos sobre el cambio climático, contraponiéndola mucho a las intervenciones del consejero de Agricultura para criticarla: ¿ha sido un problema de coordinación entre ustedes? ¿De comunicación? ¿Está coordinado el Gobierno ante este reto?

A ver, yo no dije que no fuera importante el cambio climático; eso solo lo interpretó así un periódico (digital) en concreto. Lo que dije fue que ningún gobierno se lo estaba tomando en serio. Otra cosa es que ahora estemos actuando, que lo estamos haciendo, aunque esto no es algo de hoy para mañana, pues partimos de 0 sobre esto en Canarias?

Pero, más allá de un periódico, lo que sí ocurrió en la comisión de Agricultura es que la mayoría de grupos le criticaron a usted y elogiaron a Narvay Quintero?

Pero yo no dije que el cambio climático no fuera importante y que elogien a un compañero a mí me alegra. Es verdad que Narvay no matizó mis palabras, pero sí que aclaró que no había dicho eso.

¿De verdad cree que no se ha hecho nada contra esto a escala global; ni siquiera en las cumbres, más allá de la deriva de EEUU?

Lo que sí sé es que no se ha hecho todo a lo que nos habíamos comprometido como gobiernos en las cumbres que ha habido recientemente, en la de Marrakech, la de París y anteriores? Quizás la que más consiguió acuerdos fue la de París, pero solo han empezado a aplicarse tras la reunión de hace unos 20 días. Lo innegable es que todos los acuerdos se han ido postergando, pero la realidad ha dejado claro que esto deben tomarlo en serio todos los gobiernos, los nacionales y autonómicos. Esto fue lo que intenté explicar en el pleno y creo que lo expliqué bien, pero, si se malinterpretó, no tengo problema en aclarar mis palabras ahora: tenemos que tomárnoslo en serio todos?

Pero, ¿qué margen tiene Canarias? ¿No es una cuestión global?

Claro que es una cuestión mundial, y también lo expliqué en el pleno, pues nosotros tenemos que formar parte de las políticas de cambio climático que hace el Estado. Y fíjate si esto no se ha tomado en serio que la primera ley en España se está haciendo ahora. Nos piden que hagamos la canaria, y la haremos, pero tenemos que ver la estatal. Al final, nos lo tenemos que aplicar todos: todas las áreas del Gobierno, pero también todos los ciudadanos. Y nosotros lo estamos haciendo, por supuesto, con los expertos, que son los que saben?

Otro que sabe o, al menos, al que se le ve preocupado es al diputado de CC David de la Hoz, quien avisa mucho de las consecuencias en islas: ¿su área tiene informes sobre los efectos en Canarias en 20 o 30 años o esto supone aventurar mucho?

No, a ver? Estamos encargando estudios a grupos de expertos sobre esto y otros ámbitos. Y no solo estudios, sino los protocolos a poner en marcha para minimizar los efectos del cambio climático. Es por esto por lo que digo que empezamos de 0 en Canarias, ya que los estudios los estamos encargando ahora, al principio de esta legislatura: no solo sobre las especies, sino sobre el territorio, el mar? Por ejemplo, sobre el océano estamos trabajando en un estudio desde 2016 con su consiguiente protocolo sobre determinadas especies. Es verdad que, antes de esta legislatura, hubo alguna actuación puntual, pero no esta estructura de estudios y protocolos sobre ciertos ámbitos.

Para paliar la sequía, por ejemplo, ¿el futuro pasa por muchas más desaladoras o usarlas más, incluso en islas con más agua, como ya baraja el Cabildo tinerfeño?

Si el Cabildo afirma eso es que, supongo, ya ha tenido reuniones con quien debe, como colectivos del sector primario y otros, así como con los técnicos especialistas en la materia, que habrán concluido que es lo mejor para Tenerife. Lo que no sé es si la solución para una isla debe ser la misma que para otra, pero no es algo que podamos adelantar. Esto no es cuestión de levantarse por la mañana y decir lo que se cree que se debe hacer contra el cambio climático; no, esto es muy técnico, muy de estudios, hay que planificar, aunque eso muchas veces no se ve, no se cuenta. Si el cabildo ha llegado a esa conclusión es porque hizo estudios...

Giremos: con la ley del suelo se prevé regular unas 70 explotaciones ganaderas, pero ¿cuándo? ¿Qué otras aplicaciones ha tenido ya: se han desatascado planes, impulsado nuevas actuaciones??

La ley entró en vigor en septiembre, lleva tres meses y nos hemos dedicado a dar información a técnicos de todas las Islas, hemos dado cursos de formación en Gran Canaria y Tenerife con la Fecam y los llevamos también a otras islas. Este periodo transitorio ha permitido solucionar expedientes que podían tramitarse con la ley anterior o esta. Por tanto, nos hemos dedicado a resolver dudas y preguntas para la aplicación del derecho transitorio. Es verdad que una isla nos pidió en octubre una reunión para poner en marcha un proyecto con la nueva?

¿Qué isla y qué proyecto?

El proyecto no te lo puedo decir, pues aún lo están valorando, pero la isla es Fuerteventura.

Diga, al menos, de qué ámbito?

Es un proyecto público del Cabildo? Es verdad que, desde finales de noviembre, hemos empezado a tener reuniones técnicas para proyectos nuevos. Pero ha habido muchas dudas, por ejemplo, sobre qué hacer con las licencias solicitadas por los ciudadanos que ahora pasaban a comunicación previa, o los expedientes que pasan a actuación exenta, los que tienen calificaciones territoriales presentadas? Sobre esto ha habido una avalancha y lo hemos ido aclarando: los cabildos han archivado las calificaciones y se les ha comunicado a los ayuntamientos, se han hecho las comunicaciones previas? También es verdad que, respecto a los PGO, sobre todo los que hacía Gesplan, se les ha preguntado a los consistorios si prefieren tramitarlos con la ley anterior o la nueva?

¿Y la mayoría prefiere??

Depende del trámite en el que estén. Si tienes avanzada la aprobación inicial y provisional, pues merece la pena hacerlo con la anterior, si no, pues con la nueva?

¿No lo tienen cuantificados: cuántos irán a una y cuántos a otra?

No, porque esa tramitación ya depende de ellos; nosotros nos hemos limitado a informarles?

Pero sí cree que la mayoría optará por la nueva ley?

Los que comiencen, sí, y los que estén en la aprobación inicial, también, pero no merece la pena con la definitiva? Hemos sacado también el convenio para firmarlo con cabildos y ayuntamientos que no quieran crear su propio órgano ambiental, de forma que sea la consejería; y ya hemos firmado algunos y los hemos publicados, con lo que no paralizamos los expedientes en marcha, lo que no significa que no puedan tener esos órganos en el futuro, pero, hasta que lo decidan, nos tendrán a nosotros. Hay un ayuntamiento que se lo ha pedido a su cabildo, pero, hasta que lo tenga, seremos su órgano ambiental para un proyecto en concreto, aunque estamos preparando el convenio.

No obstante, ¿se ha confirmado el temor de algunos a que la ley reactivaría una construcción desaforada? ¿Les constan movimientos así: el reimpulso de proyectos polémicos?

A ver, proyectos de construcción ha habido y habrá, eso no lo miro, aunque no tenemos constancia de que eso que dices se haya dado?

¿Ningún macroproyecto o uno que desate una gran contestación?

Que sepa, no, aunque depende también de los cabildos y consistorios. En todo caso, un proyecto que no podía salir adelante con la ley anterior, tampoco con ésta.

Volviendo a las granjas: ¿para cuándo esa legalización de unas 70?

En realidad, no hablaría de legalización, sino de regularización del uso, y es verdad que la ley lo facilita. Estamos trabajando con Agricultura para que, cuando los expedientes estén montados, se lleven al consejo de Gobierno, y espero que, como muy tarde, salgan en el primer trimestre. No obstante, trabajamos con muchas otras granjas...

¿No las tiene cuantificadas?

No, pero son un gran volumen, aunque no todas se regularizarán.

¿Y las explotaciones agrícolas y el uso turístico, con la polémica que suscita el alquiler vacacional?

Pero eso ya se aclaró y ninguna explotación agrícola ha puesto un hotel, que es lo que se decía.

Hoteles no, pero sí casas rurales?

Bueno, pues supongo que comenzarán a pedirlo dentro de lo que permite la ley, pero, de momento, no tenemos, aunque lo podrán hacer también con municipios y cabildos?

¿El listado del decreto de animales silvestres a abatir está ya cerrado? Ha creado polémica la inclusión de camellos o caballos: ¿es cierto lo que dice Podemos de que se vuelve a la Edad Media y a cazar con arcos?

Lo que hay es un cambio del decreto que nos permite ampliar el listado en el ámbito cinegético para evitar daños a la biodiversidad pues tenemos problemas graves en parques nacionales, como el tinerfeño.

Y en Anaga?

Sí, en Tenerife y en Garajonay, en La Gomera. Técnicamente, esto facilita un control, pero es una medida provisional y va dirigida a cabras y ovejas, el problema que tenemos ahí, pero también en Gran Canaria y La Palma. De todos modos, se trata de varias medidas, pues no solo se contempla la abatida, sino la apañada. Esto es muy dado a ser alarmista, pero, bueno, también pasó con la ley del suelo, con la de Islas Verdes... pero, luego, el tiempo va poniendo las cosas en su sitio. Insisto: es una medida provisional que estará en vigor el tiempo necesario y, una vez se solucione este problema puntual, lo normal es que se vuelva a la realidad anterior del decreto?

Vale, pero, si es así, ¿por qué no se limita a cabras y ovejas y se menciona a camellos, caballos??

Se ponen esos animales, pero dentro se dice que va dirigido a cabras y ovejas. No obstante, si esto hay que matizarlo, pues se hará. De todas formas, que el decreto se apruebe no significa que todas las islas lo apliquen, ya que, después, deberá ser el consejo general de caza y el cabildo de cada isla los que lo decidan.

¿De qué depende la provisionalidad: de un periodo de prueba, de los primeros resultados, de que se acabe con esos animales??

No habrá periodo de prueba, pero sí es una medida provisional hasta que se resuelva este problema concreto, que es grave. Una vez ocurra esto, y tan igual cambiamos el decreto, podremos volver atrás.

¿Tienen estudios aproximados de cuántos animales son para calcular esa provisionalidad?

Lo que tenemos son los informes técnicos de Medio Ambiente en los que se detecta el daño y los problemas graves que hay. Tenemos un cálculo aproximado, pero el número concreto no lo sé ahora.

No saben, pues, si en un periodo de caza habitual podrán lograrlo?

No, deberá pasar ese primer periodo y ver cuánto puede durar? No podemos aventurar si lo podremos resolver en un único periodo, en 3 o en varios años?

Lo de Podemos sobre los arcos y la Edad Media: ¿una exageración?

No voy a responder a Podemos. El decreto es ése y los que han querido polemizarlo, ellos: si piensan eso, pues muy bien, pero entrará en vigor, se aplicará y, cuando ya no sea necesario, volverá atrás.

Ha recalcado que contactaron con varias asociaciones ecologistas, pero, tras salir el decreto y ver algunas reacciones, ¿alguna entidad animalista les han contactado?

El decreto tiene su procedimiento: se puso en exposición pública, se solicitó información a entidades relacionadas y cazadores, luego hubo un periodo de alegaciones y no recibimos ninguna, ni de entidades animalistas ni ecologistas, aunque se les invitó. A partir de ahí, siguió su tramitación.

El decreto para evitar ahogamientos, en 2018

Barreto es consciente de la creciente preocupación por el número de ahogados en Canarias en los últimos años. De hecho, y aunque existen discrepancias sobre cómo se contabilizan estas muertes, 2017 se cerrará con un triste récord de, al menos, 80 fallecidos (hasta noviembre). Una cifra que el PSOE eleva aún más porque, según alerta, no siempre se contabiliza a los que mueren a posteriori como consecuencia de los efectos de un semiahogamiento. Eso sí, la consejera también dice que no se debe incluir a los muertos en piscinas, al menos en el decreto que, junto a la Fecam, prepara su departamento para acordar unas medidas genéricas en todas las Islas, por más que las competencias sobre seguridad en las zonas de baño sean de los consistorios. En este sentido, no se aventura a afirmar que el texto estará para el verano, pero sí confía en tenerlo en 2018. Eso sí, se congratula de que los ayuntamientos aceptasen destinar una parte de los 25 millones que se repartirán el próximo año del Fondo de Financiación Municipal a esto, lo que, a su juicio, permitirá contar con más de los 2,5 millones que, según los cálculos de su área, costará aplicar el decreto. No obstante, subraya las campañas de concienciación que ya han desarrollado, el aumento de turistas que ha contribuido al incremento de fallecidos y las medidas ya aplicadas, como los balizamientos o la prohibición de bañarse en ciertas zonas, "si bien, como se sabe, no siempre se cumplen".