"Con esta actitud, no tenemos techo"

Fotis Katsikaris situó una de las claves principales del triunfo de ayer del Iberostar ante el Herbalife en la "intensidad" con la que se emplearon sus jugadores. Tomando esta actuación como punto de partida, afirmó que si el Canarias repite esta misma "actitud" jugando "en casa y fuera", es un equipo que "no tiene techo" y que "puede hacer cosas bonitas".

El entrenador aurinegro contó que la dolorosa derrota en la jornada anterior en la cancha del Fuenlabrada tuvo un efecto positivo con vistas al derbi. "Habíamos hablado durante la semana sobre la actitud del equipo en Fuenlabrada y, como entrenador, me hace muy feliz tener un grupo que recibe los mensajes y que sabe cómo tiene que reaccionar", manifestó.

Por ese ánimo de revancha de los jugadores, al preparador griego no le sorprendió el arrollador inicio de partido frente al Gran Canaria. "Salimos con una intensidad tremenda, y eso nos dio confianza en el tiro", señaló refiriéndose a un porcentaje de acierto que, por haber sido tan alto, "no es habitual" en el Canarias. "Los chicos sintieron tanta fuerza y tanta confianza, que las metieron todas. Es algo que no pasa todos los días".

Además, aprovechó para destacar la profundidad de banquillo del Iberostar. "Tenemos un equipo muy profundo", opinó. "También tenemos nuestras carencias, como todos los equipos, pero aquí hay experiencia y calidad, y cuando podemos aprovechar nuestro juego colectivo, somos un conjunto ganador que puede competir contra todos", continuó.

En su análisis, puso de relieve igualmente el "buen trabajo dentro de la pintura" que realizaron sus jugadores. En esta faceta, quiso nombrar a Tim Abromaitis, quien, pese a no aportar muchos puntos, fue un defensor "clave" y lo dio "todo atrás" para frenar al rival. Asimismo, Fotis se mostró comprensivo con su equipo por ceder algo de terreno en el último cuarto, pero también reveló que, pensando en la diferencia de puntos con vistas a la clasificación para la Copa del Rey, mostró su enfado en un tiempo muerto para que su equipo no permitiera que se estrechara el resultado.

Por último, confirmó que no consideró conveniente arriesgar con el lesionado Mateusz Ponitka. "Si un jugador no se encuentra al cien por cien, es mejor que no participe en el partido. Lo tengo bastante claro, aunque sea una final o le pinchemos", concluyó.

Luis Casimiro, resignado

El entrenador del Herbalife Gran Canaria comenzó la rueda de prensa aceptando la superioridad del Iberostar. "Solo cabe felicitar al rival", dijo antes de destacar que el conjunto tinerfeño completó "un muy buen primer tiempo" que "condicionó" el resto del encuentro. El ciudadrealeño no quiso poner como justificación el exigente duelo europeo que libró el "Granca" el pasado miércoles con el Asvel. "Lamentarse no sirve de mucho, aunque es una realidad", señaló Casimiro. Respecto a las claves del partido, confesó que su principal preocupación estuvo concentrada en "las canastas fáciles en contragolpes o debajo del aro" que podía anotar el Iberostar, y no tanto el alto porcentaje de los locales en el tiro exterior. "En los derbis pasan cosas anómala" comentó el técnico sobre un "equipo que va último en tiros de tres puntos en la Liga".