Haroldo Martín (CC) recuperó la Alcaldía de La Victoria de Acentejo gracias a una moción de censura que prosperó, en febrero de 2016, con el apoyo del PP. Tras casi dos años en el cargo, Martín considera que los frutos de su gestión comenzarán a recogerse en la etapa final del mandato, se muestra dispuesto a intentar la reelección en 2019 y se moja con una posible, y polémica, solución a los atascos de la TF-5: "Un túnel entre La Victoria y Güímar no es una idea descabellada".

Después de ser uno de los municipios más castigados por el desempleo durante la crisis, ¿mejoran los datos de paro?

Fuimos muy castigados por la gran cantidad de vecinos que se dedicaban al sector de la construcción, pero ahora también hemos logrado ser el municipio del Norte de la Isla en el que más ha bajado el desempleo. Aún no podemos estar contentos, pero mejora.

¿Se ejecutará pronto la obra de la principal vía de acceso local?

Sí, al fin vemos la luz al final del túnel. Está previsto que en enero se inicien los trabajos, adjudicados por unos 700.000 euros. Se mejorará toda la vía, incluidos los servicios y las zonas verdes, así como un tramo de la calle Santo Domingo, que conecta con la rotonda de la TF-5, y la bajada de La Caixa.

¿Cuánto durará?

Seis meses.

¿Tienen previsto retomar las otras obras viarias paralizadas?

Sí, a mediados de 2018 está previsto que se retome la obra de la rotonda, paralizada por problemas con la contrata, y también la de la rotonda de la Carretera Vieja con la carretera general. Además, en este 2018 se asfaltará la totalidad de la carretera general y se mejorarán los márgenes y las marquesinas.

¿Cuándo acabará el exceso de flúor en el agua de abasto?

En la actualidad, el 80% de la población recibe un agua de excelente calidad. El problema del exceso de flúor afecta al 20%, pero se resolverá con una obra de impulsión desde La Matanza. El objetivo es que el 100% de la población tenga agua de calidad en 2018.

¿Los ajustes económicos les permitirán ejecutar inversiones?

Sí, a partir de 2018 podremos invertir en actuaciones como un centro sociocultural en la Carretera Vieja, la plaza Rodríguez Lara, el nuevo auditorio, la calle Pérez Díaz, las obras en vías y pistas, o el proyecto para crear un albergue.

¿Un albergue de qué tipo?

Estamos intentando hacer un albergue en la casa Don Pedro Ramos para cubrir ciertas necesidades de personas y grupos que quieren venir a visitar el pueblo, o a participar en pruebas deportivas, y no tienen dónde alojarse. Cubriría necesidades en turismo rural y deportivo.

Su ayuntamiento era uno de los tres de Canarias que más tardaban en pagar las facturas. ¿Han reducido el periodo medio de pago?

Ya estamos pagando en un plazo de unos 60 días (en diciembre de 2016 era de 192 días). Hasta ahora nos lastraban mucho las deudas antiguas. Hemos acortado muchísimo ese periodo. No tenemos grandes problemas de liquidez ni de endeudamiento con los bancos, ya que no supera los 1,5 millones de euros. Esto nos permitirá, como he dicho, poder recuperar la inversión en 2018.

¿Comenzarán la obra del edificio de ampliación del consistorio?

Hemos presentado este mes un proyecto para empezar con dos plantas de aparcamientos subterráneos. Luego la intención sería seguir con la ampliación del ayuntamiento e incorporar, si cabe, alguna superficie de tipo comercial.

¿Comercial?

Sí, el solar es bastante grande y habría sitio para todo.

¿Qué prevé el Plan de Costa Acentejo para La Victoria?

Tenemos asegurada la inversión del acceso a Barranco Hondo, donde se recuperará el sendero tradicional, y otra actuación en el sendero y mirador de La Sabina. Además, queremos potenciar el histórico barranco de Acentejo.

¿Se plantean aprovechar el posible tirón turístico de la última gran batalla de la conquista de la Isla?

En el Museo Etnográfico de La Victoria se está trabajando en una exposición sobre la conquista y la última batalla entre guanches y castellanos que derivó en la adhesión de Tenerife a la Corona de Castilla. Se ha hecho un estudio arqueológico de las cuevas del barranco y también buscamos medios para hacer ahí un sendero. Queremos potenciar la Ruta de la Conquista, que se sumaría a la Ruta de los Castaños y la Ruta de los Viñedos.

¿Qué solución propone usted para los atascos en la autopista del Norte?

La verdad es que lo de las colas es un eterno problema que no acabamos de solucionar y no será fácil. Espero que pueda aliviarse con las actuaciones que desarrolla el Cabildo, con el cambio de horario de la Universidad de La Laguna, el cierre del anillo insular y con ese tercer carril Bus VAO que se ha planteado. Está claro que no habrá una solución tajante, pero la situación mejorará. Yo también he sufrido esos atascos que se forman día tras día y entiendo que la gente esté mal y cabreada con las colas de la autopista. Se está trabajando seriamente para buscar una solución y espero y deseo que llegue lo antes posible. Hace poco la alcaldesa de Güímar volvió a sacar ese túnel que inventó la imaginación del exalcalde de La Orotava Isaac Valencia, quien planteó un túnel entre La Victoria y Güímar, aunque erróneamente se dice entre La Orotava y Güímar. Creo que no es ninguna idea descabellada plantear un túnel entre nuestro municipio y Güímar. Sería un gran aliviadero. Costoso, sin duda, pero no es una idea descabellada, sino algo que habría que valorar. Ya existen túneles así en otros lugares y esa podría ser una de las soluciones, a largo plazo, al problema.

¿Se ve repitiendo candidatura a la Alcaldía en 2019?

Me gustaría culminar algunos proyectos importantes que hemos empezado. Me gusta ver las cosas terminadas. Si los medios económicos me hubieran permitido terminar lo iniciado, podría dar paso a otra persona, pero me quedan cosas pendientes y, si mi partido y la gente quiere, me gustaría intentarlo de nuevo. Quiero dejar a La Victoria en el lugar que se merece.