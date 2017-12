El LOVE 2017 costó medio millón, 300.000 euros de fondos públicos

La celebración del LOVE Festival 2017, organizado por la empresa pública Sodepal, tuvo un coste de medio millón, de los que 300.000 euros fueron aportados de forma directa por las diferentes instituciones públicas implicadas, siempre según las cifras oficiales y sin la certeza de que no aparezcan nuevas facturas a lo largo de los próximos meses.

No se valora en esta información si el evento es o no demasiado costoso, tampoco la repercusión que el mismo pudo tener fuera de la Isla, ni tan siquiera el grado de satisfacción o no de los que han participado en un evento nacido para defender la igualdad, tolerancia y diversidad sexual y cuyo principal gasto se traduce en la celebración de un macroconcierto, un verdadero espectáculo que en esta ocasión contó con la actuaciones de artistas de la talla de Miguel Bosé o de los grupos Amaral o Morat, entre otros. La idea es dar a conocer una inversión pública que hasta hoy se había mantenido lejos de la opinión pública.

Las cuentas oficiales, analizadas por el Consejo de Administración de Sodepal, sitúan el presupuesto del LOVE Festival en 474.059 euros, con un superávit de 12.562 tras ingresar 486.621 euros. Sin embargo, en los gastos no se contemplan los 25.000 euros aportados directamente para la organización del evento por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, que elevan el presupuesto hasta el medio millón.

En el capítulo de ingresos, los responsables de elaborar el documento económico aclaran que algo más de 150.188 euros se obtuvieron de venta de entradas y "merchandising". Suman otros 105.518 del Cabildo y 211.079 de patrocinios, además de partidas menores. Analizando los patrocinadores, queda al descubierto la implicación máxima del Gobierno de Canarias con la celebración del LOVE Festival. De fondos regionales, el evento recibió tres ayudas por unas cuantías de 55.000, 33.157, ambas directas del Ejecutivo, y 70.000 euros a través de la sociedad Promotur. En total, 158.157 euros.

Un dato con las cifras sobre la mesa: esta aportación supera, por ejemplo, a la concedida al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para la celebración de todos los actos de las Fiestas Lustrales 2015, que llegó a los 141.000 y gracias a los 12.000 gestionados directamente por Antonio Castro como presidente del Parlamento de Canarias. Los indianos, fiesta de un día que congrega a decenas de miles de personas, no recibió ni un euro regional en toda la pasada legislatura. La apuesta por el LOVE ha sido efectivamente consistente.

En los gastos, en los que algunas facturas merecen una información particular por sus beneficiarios, destaca el dinero que se llevan las empresas vinculadas directamente a eventos musicales. Si se apuesta por un evento que la organización entendió grande, no queda otro remedio que pasar por caja. En este sentido, cabe destacar como principal beneficiaria a Planet Events, una de las compañías líderes en España en la contratación, producción y promoción de giras de artistas nacionales e internacionales, que obtuvo cerca de 73.000 euros.

Otra parte de los recursos se destinó a viajes y hoteles. El hotel Sol en Los Llanos de Aridane facturó con el LOVE Festival unos 8.000 euros y casi 6.000 se fueron a la Hacienda de Abajo en Tazacorte. Facturas menores también presentaron el Parador de Turismo, Taburiente Playa e incluso una noche el Rocamar de Santa Cruz de La Palma.

Para los desplazamientos, Sodepal trabajó con Operaciones Turísticas Canarias, con un gasto de unos 30.000 euros. También hubo que pagar el transporte realizado a través de la compañía Cargo Express por más de 26.000 euros, gastos por otro lado habituales en un evento de esta magnitud.