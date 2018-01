Concierto navideño del trío humorístico Anticraisis Consort

La programación cultural de Santa Cruz de La Palma en 2018 arranca este miércoles, día 3, con el ya tradicional concierto de Navidad que el trío humorístico Anticraisis Consort ofrecerá en la plaza de España a partir de las 20.00 horas.

"Pero mira cómo beben los peces en la playa" es el título del concierto de este año, en el que como es habitual no faltarán la canciones teatralizadas, micromonólogos, diálogos de rigurosa actualidad científica y tecnológica, algún villancico y la habitual "Lotería Insular Palmera" con abundantes y cuantiosos premios para toda la familia, todo ello con el objetivo de hacer pasar al personal un rato de risa y diversión.

El trío formado por Ramón Araujo, Jorge Guerra y Rodrigo Melgar acude fiel a su cita capitalina con su mirada imaginativa y afilada sobre la realidad actual en La Palma y más allá de sus límites. “La Palma está de moda y lo sabemos”, aseguran con su particular ironía. “Nos llegan visitantes de todos lados en aviones, ferries, cruceros, lanchas torpederas, barcos que vienen con cosas raras, pesqueros que buscan albacoras... y también nos visitan bancos de microalgas, ladrones de aguacates y alienígenas que no se dejan ver y aterrizan en sus propias bases para no consumir en el bar del aeropuerto”.

Anticraisis Consort nace en 1994 como un conjunto que adapta letras humorísticas sobre temas de actualidad a los más variados ritmos y estilos musicales, en la línea de los argentinos Les Luthiers. Tras grabar varios discos y recorrer todo el Archipiélago con sus divertidos espectáculos, en 2002 se reconvierten en el Trío Zapatista, que adapta la misma fórmula humorística a la música del folclore mejicano. No obstante, el trío no renuncia a seguir actuando como Anticraisis Consort, especialmente en La Palma, donde cuentan con numerosos y entusiastas seguidores.