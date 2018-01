"Si quieres estar entre las murgas buenas, tienes que ser diferente"

Nacido en Santa Cruz (1971), cree que su pasión por las chirigotas tiene alguna relación con su apellido materno, que tiene raíces en la Tacita de Plata. Y sin embargo nunca ha visitado Cádiz. Santi Martel se estrenó en murgas siendo adulto: Mamelucos, en 1990. De niño se apuntaba -ocurrió con Piotinos, de Ramón Guimerá- pero al final la salud se lo impedía.

De Mamelucos se fue y sacó a Quinquiñecos (1993), para volver a Mamelucos. Luego se sumó a Chinchosos (1997), más tarde en Triqui (1998) y Guachi (2000), y regresó a Triqui. En el segundo año de Zeta-Zetas -2005- sale para hacer un parón de 10 años. Ese 2015 colaboró, con Javier Lemus, en "El Robot" y "Los inventores". Se fraguó así el tándem de Lemus y Martel en las letras, donde nace la parte loca y creativa de Zeta-Zetas, junto a la aportación "de un montón de gente", advierte Santi.

¿Quiénes son Javier Lemus y Santi Martel en Zeta-Zetas?

Somos los que ponemos orden a las locuras. Tenemos que pensar cuál es la que se puede explotar más, que se le pueda poner letra y un principio y un final.

¿Qué prima en una letra de Zeta-Zetas: el argumento o el efecto?

Valoramos que tenga un poco de cada. A veces el efecto es tan llamativo que planteamos asumir el reto y ver cómo explotar el argumento.

¿Le gustan más las chirigotas que las murgas?

No, es una combinación. Cada una me atrae de una forma diferente. Las murgas son lo mío y es mi reto personal. Intento aprender de todas. De las chirigotas admiro su sencillez.

¿Cuál es el estilo de Zeta-Zetas?

Es la murga que trata de hacer cosas extrañas e innovar; que trata de autoinventarse cada año en función de locuras visuales, sonoras, en el atrezo. Pero buscamos llevar siempre el contrapeso de la crítica y el humor, que haya siempre un mensaje.

Pero con tanta técnica, ¿no peligra la murga tradicional que cantaba en la calle?

El riesgo está cuando solo haces un tema para un efecto. Siempre que aceptamos un efecto es porque sirve para plasmar un tema. Ahí tiene el ejemplo de las pantallas, en la canción del "Teletransporter". Javi quería hacer desaparecer a la murga; y a partir de ahí trabajamos. Temíamos que la gente no se fijara en las pantallas. Trabajamos mucho con sensaciones.

¿Gozan de buena salud las murgas?

Las murgas están siempre en transición. Hay cosas que son una maravilla de escuchar; otros años parece que se estancan y realmente se está gestando un giro para la siguiente edición. De todos los concursos siempre aprendes cosas, hay algo rescatable.

¿Ha bajado la calidad?

No, ha cambiado, como cuando se dijo que se demandaba más humor.

¿Se ha perdido letra en favor del espectáculo?

Ya no es por la letra. Las murgas, vocalmente, cada vez mejoran más, pero eso no ayuda al humor, que necesita de mucha sencillez vocal. Quien hace humor es un valiente; tiene el riesgo de hacer el ridículo si no llega, y si ocurre eso provoca desazón y que quien escribe se decante por la crítica.

Pero ustedes prefieren el espectáculo.

Nosotros nos arriesgamos e intentamos hacer humor en una apuesta visual; es lo que admiro.

¿Se ha acabado un ciclo?

Los ciclos no se acaban, sino que comienzan otros. Son estilos que nacen y crecen.

El primer premio de 2017 de usted, ¿fue una casualidad?

Las casualidades no existen. Existe trabajo y en febrero se dieron todos los factores para que ganara Zeta-Zetas. Hizo algo deslumbrante que fue lo que gustó.

¿Han dejado de ser la marca blanca de Bambones?

Se decía que era... Tal vez era una mezcla por el sonido que emitía entonces la murga. Y encima si el argumento se parecía a los de Bambones. Cuando me incorporé en 2015 se lo dije a Javi: Si quieres hacerte un hueco entre las buenas o las mejores, tienes que ser diferente. No puedes hacer lo mismo que las otras, porque en eso ellas son las mejores. Tienes que hacer que la gente gire la cabeza cuando te nombran porque esperan algo de ti.

¿Van a sorprender este año?

Es lo que tratamos, el lograrlo es lo difícil.

¿Cuáles serán los temas más recurrentes en los repertorios?

Depende de cuándo lo pregunte. Si lo hace en verano, las microalgas; si lo plantea en octubre, presupuestos o Cataluña?

¿Les falta actualidad a las murgas? ¿Van muy enlatadas?

Sí y no. Eso depende de la murga. Si todas las murgas cantáramos actualidad, chocaríamos. Cada una tiene que hacer lo que quiera.