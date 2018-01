Rookie In Town, referente en el alojamiento para estudiantes

El alquiler de alojamiento para estudiantes puede convertirse en una tarea difícil, tanto para aquellos estudiantes que están buscando un piso para comenzar sus estudios, que en muchas ocasiones no saben por donde comenzar a buscar piso, como para los propietarios, que lógicamente tienen dudas sobre todo el proceso y sobre si su nuevo inquilino, un estudiante, va a resultar de confianza a o no.

Para solucionar toda esta problemática y aportar transparencia al proceso surge Rookie In Town, una herramienta que facilita a ambos implicados en el proceso, estudiantes y propietarios, que el alquiler resulte lo más sencillo y agradable posible. Vamos a echarle un vistazo a las características importantes que esta plataforma soluciona y que facilita a los interesados en alquilar o compartir un piso o bien en ponerlo en alquiler en el mercado.

Las grandes ciudades tienen una alta demanda

Uno de los grandes problemas con el que se encuentran los estudiantes que están buscando compartir piso en Madrid o en cualquier otra gran ciudad de España como Barcelona, es que no hay pisos o les resulta muy complicado encontrar un piso y cuando lo encuentran, en muchas ocasiones, los propietarios no acceden a alquilarlo a estudiantes por desconocimiento. Gracias a Rookie In Town, el proceso se simplifica al máximo, ya que la plataforma tiene un potente buscador que permite encontrar pisos que se encuentran en alquiler pero de forma específica para estudiantes.

Gracias a este tipo de herramientas los estudiantes lo tienen más fácil que nunca, simplemente introduciendo en el buscador la ciudad el barrio, la zona o la universidad, el sistema les devolverá los resultados que mostrarán las habitaciones disponibles en los pisos compartidos o los apartamentos completos disponibles para alquilar, mostrando toda la información sobre el alojamiento junto con el precio.

¿Eres propietario? Olvídate de todo y duerme tranquilo

Rookie In Town aporta muchísimo no solo a los estudiantes que están buscando piso, sino que también es una fantástica herramienta para los propietarios que están buscando alquilar su apartamento sin quebraderos de cabeza. La plataforma funciona como una gestora de alquileres que se ocupa absolutamente de todo, además, cuentan con oficinas en Madrid y Valencia para proporcionar a los propietarios un lugar al que puedan acudir y recibir un trato cercano, personalizado y altamente profesional.

La plataforma proporciona todos los servicios necesarios para que el alquiler sea lo más satisfactorio para el propietario, se ocupan de gestionar las reservas que entran a través de su plataforma y las fomentan a través de contactos directos con universidades, se ocupan de gestionar los cobros y los gastos de consumo, proporcionan servicios de limpieza, realizan la puesta a punto del piso en lo que a fontanería, electricidad, pintura y cualquier servicio que se pueda necesitar, y también proporcionan asesoramiento legal y fiscal que suele ser una de las grandes dudas que tienen los propietarios a la hora de alquilar, ya que no saben cómo afrontar todo el papeleo que hay que realizar.