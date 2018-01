La Generación Z, jóvenes con la clave del futuro español

Por su dominio de las redes, su naturaleza emprendedora y su carácter irreverente y creativo, la generación Z, aquellos nacidos entre 1994 y 2010, está llamada a reinventar el futuro de la sociedad española, según afirmó Nuria Vilanova, coautora de un libro sobre esta generación.

Son dos los principales rasgos que marcan el carácter de la generación Z. Uno de ellos es el haber nacido en plena era digital, al contrario que sus predecesores, los millenials, quienes vivieron el paso del mundo analógico al digital; y el segundo está relacionado con haber crecido en medio de la crisis económica.

En una entrevista concedida a Efe con motivo de la presentación del libro "Generación Z: todo lo que necesitas saber sobre los jóvenes que han dejado viejos a los millenials", escrito junto a Iñaki Ortega, la autora subrayó la necesidad de las empresas por integrar a estos jóvenes.

Estos jóvenes han roto con algunas inquietudes de los millenials, como las del mundo laboral

"Un joven de la generación Z no entendería que un jefe le dijera que no puede mirar un whatsapp o contestar al Instagram mientras está trabajando, porque la separación del tiempo ya no es rígida y estamos conectados todas las horas que estamos despiertos", constató.

En este sentido, estos jóvenes han roto con algunas de las inquietudes de los millenials, en especial en todo lo referido al mundo laboral. Así, lejos de ansiar un puesto de trabajo estable en una compañía tradicional, la generación Z es emprendedora y más flexible a la hora de compaginar la vida laboral y personal.

Aun así, España hoy se sitúa como el segundo país de la Unión Europea con un mayor número de parados entre los 18 y los 25 años, solo por detrás de Grecia, según datos de Eurostat.