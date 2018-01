El ICI estudia la incidencia de la mutilación genital en las Islas

El Instituto Canario de Igualdad (ICI) reforzará la lucha contra las distintas formas de violencia sexual que sufren las mujeres, como la mutilación genital femenina y la explotación sexual.

El organismo cuenta con dos millones de euros procedentes del Estado para la lucha contra la violencia machista. Casi la mitad de esta partida se invertirá en mantener y mejorar la red de centros y servicios que gestionan los cabildos para atender a las víctimas - con especial énfasis en "los menores"-, pero parte del montante restante se utilizará para abordar de manera más especializada la violencia sexual femenina.

La directora del ICI, Claudina Morales, explicó a este periódico que su departamento ha encargado estudios para conocer la incidencia real de la mutilación genital femenina en el Archipiélago y que en breve se presentarán los resultados de la segunda fase del estudio sobre prostitución que acaban de concluir investigadoras de la Universidad de La Laguna. La primera parte de este estudio constató que los avances igualitarios y la liberación sexual no han logrado frenar un negocio emergente, lucrativo y en aumento que "se ha normalizado" socialmente en las Islas. "No es que antes no se hiciera, pero se ha trabajado más la violencia en la pareja, y ahora queremos, además de seguir luchando en este sentido, desarrollar más la atención a otros tipos de violencia sexual", destacó Morales.

La formación y la inserción laboral de las víctimas



El ICI también ha firmado convenios para abordar mejor la inserción laboral de las víctimas de violencia machista, que tienen especiales dificultades para encontrar un empleo cuando consiguen salir de la espiral de violencia en la que se encuentran.

Además, Morales también considera prioritario trabajar en el reciclaje formativo del personal que atiende a las víctimas, que debe abordar problemáticas muy diversas y complejas.

Dentro de este tratamiento especializado también se encuentran los menores, señaló. Asimismo, el acuerdo con el Estado incluye el compromiso de mejorar los instrumentos TIC para el conocimiento y la coordinación eficaz de los recursos contra la violencia de género en Canarias, entre ellos el diseño y la puesta en marcha del expediente único y la implantación de la "app" del ICI "Cibermolo" en los centros de profesorado de Educación.

las claves

Dos millones de euros. El protocolo entre el Estado y Canarias, por el que la Comunidad Autónoma recibe dos millones para combatir la violencia machista y que fue anunciado en un Consejo de Gobierno reciente, se publicó ayer en el BOC. Tendrá vigencia hasta que acabe junio de este año.

Tecnologías. El protocolo contempla la puesta en marcha del "expediente único" y la implantación de la "app" del ICI "Cibermolo" en los centros de educación del profesorado.

Reciclaje. La actualización del personal que atiende a las víctimas de violencia machista y mejorar la inserción laboral de estas mujeres son algunos de los retos del ICI.