Paloma San Basilio: "Sunset Boulevard es lo más grande que he hecho nunca"

La cantante Paloma San Basilio, que este jueves interpreta en Tenerife la última función de "Sunset Boulevard", ha afirmado que tiene la sensación de que este estreno en español del musical de Andrew Lloyd Webber "es probablemente lo más grande que he hecho nunca".

Estas declaraciones de Paloma San Basilio las ha facilitado el Cabildo de Tenerife en un comunicado a propósito de la despedida del musical mañana tras ocho funciones y más de 6.000 espectadores.

San Basilio, que interpreta a Norma Desmond, alude a su sensación de que el musical basado en la película Billy Wilder es "lo mejor que he hecho en mi vida" porque "me exige mucho, me saca de mi zona de confort, me encanta y me enloquece y yo creo que nadie puede perdérselo".

Sobre el público que ha acudido cada noche afirma que "les enloquece y lo demuestran todos los días".

Añade la intérprete que "es una maravilla ver que la gente responde a la emoción" porque se trata de una función complicada, de pensar y de sentir pero los espectadores se emocionan y sienten "y ese es el mayor logro que un artista puede pedir".