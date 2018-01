Año de grandes en el cine con la vuelta de Spielberg o Del Toro

Hollywood sigue apostando a "ganador" con nuevos "remakes" y segundas, terceras y hasta octavas partes de cintas taquilleras y de fácil consumo, pero 2018 también estrena opciones sugerentes y distintas, como lo nuevo de Polanski, Bayona, Spielberg o Guillermo del Toro, algunos de regreso después de años.

La primera en hacer su aparición en las salas españolas, en enero, será "La forma del agua", después de arrasar en los Globos de Oro con siete nominaciones, llevarse el León de Oro de Venecia y ser la favorita del año para los Óscar.

Los espectadores podrán optar a primeros del año por el cine español con la comedia familiar "Thi Mai", de Patricia Ferreira, y "El pasajero", de Jaume Collet-Serra.

Además, llegarán a las salas tres de las cintas más aclamadas en 2017 en festivales: "120 pulsaciones por minuto", "Tres anuncios en las afueras de Ebbing" y "Call Me By Your Name".

Entre los "originales" de enero la exquisita "El hilo invisible", de Paul Thomas Anderson, y la curiosa "Loving Vincent", la primera película realizada al óleo de la historia del cine. También "Zama", de Lucrecia Martel.

Pero 2018 es, sin duda, otro año de repeticiones y continuaciones, algunas "esperadísimas", como "Mamma mía: Una y otra vez", con el mismo reparto diez años después, o "Jurassic World: El reino caído", con la producción de Steven Spielberg, quien además estrena este año dos cintas como director, "Los archivos del Pentágono", con Meryl Streep y Tom Hanks, y "Ready Player One", una propuesta de ciencia ficción.

Roman Polanski vuelve en marzo a las salas con "Basada en hechos reales". y también basada en hechos reales "Todo el dinero del mundo", la versión de Ridley Scott del secuestro de Paul Getti.

En febrero estrenan cinta Daniel Calparsoro, "El aviso", y Norberto López Amado, "El cuaderno de Sara", y en marzo llegan la polémica "Loving Pablo", de León de Aranoa, y la divertidísima comedia musical "La tribu", de Fernando Colomo.

Para abril, Ai Weiwei propone un documental sobre los refugiados, "Human Flow", mes que acoge el regreso de Wim Wenders ("Inmersion"), Wes Andreson ("Isla de perros") o Laurent Cantet ("El taller de escritura").

Habrá muchas segundas partes: "Cincuenta sombras liberadas"; "La Lego película 2"; "Los increíbles 2", etc., y se espera ración doble de superhéroes X-Men; en abril, "Los nuevos mutantes" y, en noviembre, "X-Men: Fénix Oscura".

Para el verano llegará la tercera de "El corredor del laberinto: la cura mortal"; "Misión imposible 6", "Ocean's eight", la enésima versión de "Tomb Rider" y "La sombra de la ley", de Dani de la Torre, de nuevo con Luis Tosar.

Recaudación a la baja

La recaudación de cine español alcanzó los 102 millones de euros en 2017, siete menos que en 2016, mientras que la cuota de pantalla se situó en el 17,1%, un punto menos que el año anterior, según los datos que publicó ayer ComScore, la cifra más baja de los últimos cuatro años y que mantiene el descenso iniciado a partir de 2015, cuando después de los 125,7 millones de euros alcanzados en 2014, la recaudación de cine español descendió a los 110,9 en 2015 y a los 109 en 2016, según datos del Anuario del Cine Español. No obstante, la cifra recaudada en 2017 ha superado los 70 millones de euros de 2013.