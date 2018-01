Miradas que habitan en la era del píxel

No oculta las complejidades que envuelven a muchas de las exposiciones de Fotonoviembre, pero cree que "los museos no están pensados para entretener, sino como espacios de reflexión", asegura Gilberto González (1975) antes de identificar algunas claves de su estreno al frente de la dirección artística de la XIV Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife. Con algo más del camino ya recorrido, el historiador del arte lagunero plantea una pregunta que sobrevuela la agenda de un certamen que busca agitar pensamientos. "¿Tenemos que dejar que los profesionales de la fotografía secuestren este espacio de difusión, o hay que abrir las puertas de Fotonoviembre a todas las personas que a diario trafican, en el mejor sentido de la palabra, con imágenes en las redes sociales o por WhatsApp?".

Becado para que cursara estudios de museología en el America Art Museum (Washington) y posteriormente conservador del Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria, González no resta ni un gramo de sacrificio a los que han destinado un tiempo importante de sus vidas a la formación. "Sé reconocer el trabajo de un fotógrafo que da vida a un proyecto a partir de un proceso complicado donde conocimientos e intuición comparten un único espacio, pero ese rigor no me impide contar que existe una herramienta poderosa como Instagram en la que se exhiben imágenes que cumplen con el requisito inicial de esta bienal: todo lo que ocurre a nuestro alrededor tiene que ser objeto de una reflexión y para ello debe darse un debate en el que confluyan rigor y trayectoria", explica un profesional que también ha sido Coordinador General de la Bienal de Canarias.

González no cierra esa polémica sin expresar una idea que le da pie a afianzar la génesis de un discurso que hoy se encuentra en las antípodas del momento en el que nació Fotonoviembre: "En Instagram hay gente cutre que tiene millones de seguidores. ¿Cómo hay que interpretar eso?", subraya antes de crear un puente entre los años 1991 y 2017. "Entonces este mundo era analógico y Kodak, por nombrar un ejemplo fácilmente reconocible por todos, estaba realizando importantes avances... Hoy todos tenemos una cámara de fotos en nuestros bolsillos y esa "arma" es difícil de controlar. Vivimos en la era del píxel y las disciplinas se han diluido: ya no se sabe cuándo estamos hablando de fotografía y en qué momento saltamos al campo de la arquitectura", posiciona su discurso en una fase de una conversación en la que emerge el gran paradigma de esta bienal. "¿Cómo tenemos que abordar la imagen y la fotografía? En ese sentido, más que preguntarse la incidencia de las nuevas tecnologías en este campo, lo que habrá que preguntarse es de qué manera está transformando la imagen al mundo". Y es que Gilberto González compara esta ruptura con el hecho histórico que se dio a partir de la caída de Constantinopla. "Ese cambio de era se vivió sin ser conscientes de la dimensión real que suponía esa transformación económica y social. Hoy estamos en una situación similar en la que nos cuesta definir qué es imagen y qué es fotografía".

Teniendo en cuenta los ángulos de un asunto tan viejo como el que se establece en torno a la prioridad del huevo o la gallina, o viceversa, el director artístico de Fotonoviembre destaca que "nos movemos por impulsos eléctricos que condicionan nuestras rutinas, incluidas las que tienen una relación directa con las imágenes que mostramos al mundo...", remarca para establecer algunas de las vías que se están explorando en un certamen que morirá a finales del próximo mes. "Nunca vi esta oportunidad como un relevo. La labor desarrollada por el anterior comisario se sostuvo en el tiempo y fue elogiada por muchas personas, pero es evidente que hay unos condicionantes que van a marcar esta cita en futuras bienales... Desconozco lo que pasará, pero una vez se ha abierto esta puerta, igual en la próxima edición alguien tendrá que someter a juicio la fotografía académica y su vigencia", expone sin obviar que es el espectador el que decide cómo hay que interpretar el material que le estamos facilitando. "Aunque muchos no te lo cuentan abiertamente en una conversación, sé que hay gente que habrá considerado este Fotonoviembre excesivamente teórico y no le interesa nada de lo que podamos discutir en torno a él", puntualiza sobre una aventura que se segmentó en varias áreas: Kénosis, Autores de Selección, Atlántica Colectivas y Focus.

Llegados a este punto, González incide en el hecho de que "no es fácil determinar unos factores ligados al mundo de la fotografía que abren un espacio muy difícil de entender entre lo que es un profesional y un amateur. "De la misma manera que en los orígenes de Fotonoviembre se podía discutir si la fotografía debía ocupar un espacio o no en un museo, que es una polémica más que superada, hoy habría que plantearse otras cuestiones que ayuden a aclarar qué es imagen, qué es fotografía y, si acotamos un poco más el perímetro de ese diálogo, de qué estamos hablando cuando se une la fotografía y el texto... Las discusiones multidisciplinares me preocupan poco cuando sobre la mesa se colocan argumentos que sí que pueden tener una mayor trascendencia a la hora de canalizar todo lo que está ocurriendo en torno a la imagen".

El director artístico de Fotonoviembre, que ejerce como comisario en las exposiciones "Intersecciones criollas" y "Épicas enanas", destierra cualquier atisbo de conflicto en los contenidos de unas muestras que pueden generan múltiples interpretaciones: "El riesgo ha estado medido; está en la cantidad adecuada para no provocar o herir al público".

Gilberto González incorpora a su discurso un argumento final que puede ayudar a despejar el camino a los indecisos: "Muchos de los procesos artísticos que se dan hoy no son físicos, sino que se construyen a partir del diálogo, es decir, la conversación que se da entre dos personas puede llegar a ser considerada arte si se produce en unas determinadas condiciones".

KÉNOSIS

"La vi con paraguas y supuse que llovía. Ensayo verosímil sobre el reflejo, la interferencia y la fotografía".

Artistas: COFF, Berenice Abbott, Sophie Calle, Walker Evans, Michael Kenna, Vik Muniz, Irving Penn, Richard Prince, Cindy Sherman y Alfred Stieglitz.

Comisario/a: Lola Barrena.

Espacio: SAC / Sala de Arte Contemporánea.

Abierta hasta el 10 de enero de 2018.

"Intersecciones criollas"

Artistas: Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Museo Municipal de Bellas Artes, Imágenes de uso libre (Gordon Matta-Clark).

Comisario/a: Gilberto González.

Espacio: TEA Tenerife Espacio de las Artes / Sala A.

Abierta hasta el 18 de febrero de 2018.

"It is no dream" ("No es un sueño")

Artistas: Michal Baror, Ohah Hadad & Hilal Jabareen y Ammar Younis.

Comisario/a: Sigal Barnir.

Espacio: TEA Tenerife Espacio de las Artes / Sala A.

Abierta hasta el 18 de febrero de 2018.

"Before is Now - Ko Muri Ko Näianei" ("Antes es ahora")

Artistas: Fiona Amundsen, Dieneke Jansen y Natalie Robertson.

Comisario/a: Charlotte Huddleston.

Espacio: TEA Tenerife Espacio de las Artes / Sala A.

Abierta hasta el 18 de febrero de 2018.

"Una cierta investigación sobre las imágenes

Building Ghost Transmission"

Artistas: Carolina Caycedo, Raimond Chaves & Gilda Mantilla, Céline Condorelli, Alia Farid, Harun Farocki, Luca Frei, Jorge González, Teresa Margolles, Silvia Navarro, Diego del Pozo y Walid Raad.

Comisario/a: Michy Marxuach.

Espacio: TEA Tenerife Espacio de las Artes / Sala B.

Abierta hasta el 25 de febrero de 2018.

"El archivo infinito: documentos, monumentos y mementos".

Artistas: Patricia Vara, Simone Marín y David Zuera.

Comisario/a: Mayte Hernández.

Espacio: TEA Tenerife Espacio de las Artes / Sala B.

Abierta hasta el 25 de febrero de 2018.

"Épicas enanas"

Artistas: Teresa Arozena, Tony Cruz, Equipo Naura, Sofía Gallisá, Werner Herzog, Pablo León de la Barra, Silvia Navarro, Ágata Gómez Pérez y Requena, Zilia Sánchez y Beatriz Santiago.

Comisario/a: Gilberto González.

Espacio: Museo Municipal de Bellas Artes.

Abierta hasta el 25 de febrero de 2018.

AUTORES EN SELECCIÓN

"El ser entreabierto"

Artista: Laura San Segundo.

Espacio: Centro de Arte La Recova / Sala L.

Abierta hasta el 7 de enero de 2018.

"La cuarta pared"

Artista: Diego Ballestrasse.

Espacio: Museo Municipal de Bellas Artes / Sala Pedro González.

Abierta hasta el 8 de enero de 2018.

"Apnée" ("Apnea")

Artista: Aurelia Frey.

Espacio: Ateneo de La Laguna.

Abierta hasta el 12 de enero de 2018.

"Slide Library" ("Biblioteca de diapositivas")

Artista: Susan Dobson.

Espacio: Biblioteca Municipal Central / TEA.

Abierta hasta el 25 de febrero de 2018.

ATLÁNTICA COLECTIVAS

Artistas: Álex Lloret ("Beware of the dog", Guilherme Bargamini ("Educaçáo para todos"), Massimiliano Gatti ("Warana eh"), Miguel Ángel Roldán ("La muerte del centurión"), Monika Ruiz ("Bef-u-gee"), Natalia Daonust ("Korean Dreams), Neus Solá ("Poupées") y Ramón Núñez ("Diarios abisinios. De lo humano").

Espacio: Convento de Santo Domingo de La Laguna.

Abierta hasta el 13 de enero de 2018.

Artistas: Daniel Muchiut ("Bolivia"), Fernando Pérez Moreno ("Trabajadores vietnamitas"), Jorge Bonet ("Lo insólito"), Nicolás Barreto ("Sobre lo imaginario en lo real", Sebastián Almanzán ("Marki") y Tahir Ün ("Keywords").

Espacio: TEA Garachico / Espacio de Arte La Casa de Piedra.

Abierta hasta el 27 de febrero de 2018.

Artistas: Guillem Vidal ("El olvido del juego"), Miguel Soler-Roig ("La ruina del recuerdo") y Patrizio Maiavacca ("Jouney's end").

Espacio: TEA Candelaria / Espacio Cultural Ayuntamiento Viejo.

Abierta hasta el 27 de febrero de 2018.

Artistas: Ishala Akpo ("Les Mariés de Notre Époque"), José Domingo Bethencourt ("Autoconstrucción"), Magdalena Pierwocha ("Jenny") y Sergio Acosta ("Medianeras").

Espacio: TEA San Miguel de Abona / Centro Cultural Llano del Camello.

Abierta hasta el 27 de febrero de 2018.

FOCUS

"Naturaleza habitada"

Centro: Colección Centro de Fotografía Isla de Tenerife.

Espacio: Sala de Arte del Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife.

Abierta hasta el 7 de enero de 2018.

"Enfocarte"

Centro: Alumnos del Taller de Artes Plásticas Giro-Arte SINPROMI.

Espacio: Sala de Exposiciones El Sauce / Taller de Artes Plásticas Giro-Arte SINPROMI de La Laguna.

Abierta hasta el 31 de enero de 2018.