Las zapatillas de pádel, algo más que comodidad

El pádel se ha convertido en un deporte muy popular, podríamos decir que hoy en día se ha convertido en uno de los deportes favoritos de mucha gente, y debido a ello, los que practican pádel cada vez se vuelven más exigentes con el material que necesitan para practicar este fantástico deporte de forma adecuada. El elemento principal en la práctica del pádel es la pala de pádel, que lógicamente es indispensable para jugar, pero después de la pala, probablemente lo más importante sean las zapatillas.

Las zapatillas de pádel son las que nos permiten jugar adecuadamente, de forma cómoda y proporcionándonos el agarre y sujeción que necesitamos para poder seguir evolucionando en nuestro juego y en nuestra técnica. Encontrar ofertas en zapatillas de pádel es algo que todos los aficionados al deporte están buscando constantemente, ya que si conseguimos hacernos con unas buenas zapatillas de padel, probablemente consigamos mejorar nuestro juego rápidamente gracias a que estamos cómodos y seguros jugando.



Vamos a echarle un vistazo a las diferentes funciones que deben cumplir unas zapatillas de pádel para que tengamos claro que es lo que tenemos que buscar en caso de que estemos pensando hacernos con unas nuevas.

Comodidad para jugar adecuadamente

El primer requisito que deben cumplir nuestras zapatillas es que nos proporcionen comodidad, al igual que cualquier otro tipo de calzado pero seguramente de forma más importante en el pádel, es importante que nos sintamos cómodos desde el primer instante, si sentimos rozaduras o incomodidades en un primer momento, probablemente éstas se vean agravadas cuando vayamos a jugar al pádel, así que es importante que nos sintamos cómodos y bien con ellas.

Amortiguación

El pádel es un deporte para todas las edades, mayores y más jóvenes lo pueden practicar sin problemas, pero por sus características, hay que tener en cuenta que nuestros pies y nuestras piernas van a recibir una carga de presión y trabajo bastante alta, para tratar de hacérselo lo más llevadero posible a nuestras piernas y pies, tenemos que encontrar un calzado que nos proporcione un buen sistema de amortiguación para evitar impactos bruscos directos contra el suelo.

Agarre

El pádel es un deporte en el que la velocidad es fundamental, vamos a realizar explosivos y rápidos movimientos yendo a por la bola de pádel, es por ello por lo que unas zapatillas que tengan un buen agarre son fundamentales, de esta forma podremos llegar de forma precisa al punto que tengamos que alcanzar para darle a la bola.

Estabilidad

Puede parecer algo obvio, pero hay calzado que por su aparatosidad no es lo suficientemente estable para practicar el pádel, tenemos que tener en cuenta que para realizar un golpeo adecuado y para poder mejorar nuestra técnica de golpeo, necesitamos mucha estabilidad y una correcta colocación de nuestros pies en el suelo.

Transpiración

La transpiración es clave, si nuestros pies no transpiran adecuadamente la sensación de fatiga será mucho mayor, y no solo eso, sino que además pueden producirse rozaduras e incomodidad fruto de la humedad que se generan en nuestros pies cuando no usamos calzado que transpire adecuadamente.