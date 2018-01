Bryan Acosta cree en la remontada

Así es y así será Jejeje, se imaginan a un futbolista ni despedido ni despechado diciendo. -esto no hay quien lo levan...

Los ocho puntos que separan al Tenerife del sexto puesto no representan un obstáculo insalvable para los jugadores del conjunto blanquiazul en su intención de competir por el ascenso a Primera. Uno de los componente de la plantilla, el hondureño Bryan Acosta, regresó a la actividad tras las vacaciones de invierno con la seguridad de que el equipo será capaz de remontar. Para ello afirmó que será necesario sumar más a domicilio, empezando por la visita de este domingo a Albacete, donde los tinerfeños esperan iniciar el nuevo año "pisando fuerte".

Acosta aseguró que volvió a la rutina "con las pilas cargadas" y con el deseo de "comenzar 2018 con el pie derecho". Al respecto, el centrocampista contó que los días de descanso le sirvieron para reflexionar acerca del camino recorrido por el Tenerife durante casi toda la primera vuelta. "Pudimos pensar qué estábamos haciendo bien y mal, y hemos vuelto con muchas ganas", indicó. Además, reveló que José Luis Martí le pidió al grupo "lo de siempre", la máxima entrega en cada entrenamiento y en los partidos. "Quiere que lo demos todo para poder celebrar una victoria después de cada partido", señaló.

Bryan opinó que el Tenerife está a tiempo de recuperar el terreno perdido tras las 20 primeras jornadas del campeonato. "Nos queda toda una segunda vuelta por delante y es cierto que la primera no fue como queríamos, pero ahora se nos presenta una linda oportunidad para remontar, y esperamos dar un paso firme el domingo para acabar logrando el objetivo", dijo pensando en el ascenso a Primera.

Una de las claves consistirá en aumentar la puntuación en los partidos a domicilio. "Tenemos que empezar a ganar fuera de casa", advirtió Bryan, asumiendo como una oportunidad las dos salidas consecutivas que le aguardan al Tenerife, a Albacete y Zaragoza. "Es positivo tener el primer partido del año en campo contrario para poder demostrar de lo que estamos hechos", manifestó sobre el duelo con el Albacete, un rival que, según el hondureño, será "agresivo" y querrá aprovechar su condición de local para ganar.

En cuanto a sus primeros meses como jugador del Tenerife, Acosta llegó a la conclusión de que no pudo mostrar su mejor versión. "Empecé bien la Liga, pero todavía no he demostrado lo que tengo. En la segunda vuelta espero dar todo mi potencial y aportar más", agregó.

Vuelve tras una sanción

Bryan Acosta se perdió el último partido de 2017, el del empate en el Heliodoro Rodríguez López con el Cádiz, por su expulsión en la jornada anterior. Con la tarjeta roja que vio en El Molinón, puso fin a una serie de cuatro partidos seguidos siendo titular, incluyendo el de la Copa del Rey en el campo del Espanyol. De momento no tiene claro si en Albacete recuperará su lugar en el "once" inicial. "Trabajo en cada entrenamiento y luego es el míster quien tiene que decidir", dijo.

Feliz por el Real España

Desde la distancia, ya que no viajó a su país natal en las vacaciones de invierno, Bryan Acosta disfrutó como un aficionado más del triunfo del Real España, su exequipo, en la final del torneo Apertura de Honduras. "El país se encontraba en una situación difícil y el fútbol es una alegría más para todos. El club del que salí para venir al Tenerife ganó el título y fue una gran satisfacción. Es algo que me motiva para llegar al final de la temporada y poder celebrar algo parecido con el Tenerife", manifestó el futbolista.