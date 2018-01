España bate récord con 82.293 millones de gasto de turistas extranjeros hasta noviembre

Los turistas internacionales que visitaron España gastaron 82.293 millones de euros en los once primeros meses del año, un 12,9% más con respecto al mismo periodo del pasado año, superando así al gasto total de los turistas extranjeros que visitaron el país en todo 2016 (77.625 millones), según la encuesta Egatur difundida este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



De enero a noviembre, el gasto medio por turista aumentó en los principales mercados y el promedio se situó en 1.058 euros (+3,5%), mientras que el gasto medio diario fue de 138 euros (+5,4%). La duración media del viaje fue de 7,7 días, un 1,8% menos. El turista que más gasta de media procede de los Países Nórdicos, con 1.187 euros por visitante (+2,75%) y un gasto medio diario de 139 euros (+3,46%).



En los once primeros meses del año, los principales países emisores de turistas en cuanto al nivel de gasto realizado fueron Reino Unido (20,1% del total), Alemania (14,2%) y Francia (8,1%). Las comunidades de destino principal fueron Cataluña, con el 22,2% del total; Canarias (18,5%) y Baleares (17,6%).



En noviembre, el gasto turístico de los visitantes extranjeros alcanzó los 4.638 millones de euros, un incremento del 10,3% con respecto al mimo mes del año anterior. El gasto medio por turista se situó en 1.054 euros en noviembre, un 2,7% más, mientras que el gasto medio diario aumentó un 0,4%, hasta los 139 euros con respecto al mismo mes de 2016.



En el undécimo mes del año, la duración media de los viajes de los turistas internacionales fue de 7,6 días, algo superior (0,2 días más) respecto a la media del mismo mes del año pasado. Los principales países en gasto realizado fueron Reino Unido (con el 17,9% del total), Alemania (13,3%) y los Países Nórdicos --Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia-- (12%).



AUMENTA EL GASTO, SE ACORTA LA ESTANCIA.



De enero a noviembre, los turistas procedentes de Reino Unido, con 16.604 millones de euros, un 9,3% más, protagonizaron el 20,1% del gasto total realizado. Los turistas británicos gastaron una media por visitante de 924 euros (+2,2%), con un gasto medio diario de 121 euros (+5,8%). La duración media fue de 7,7 días, un 3,4% menos. En noviembre, los turistas británicos gastaron un 6,6% más, hasta 832 millones de euros.



Les siguieron los llegados desde Alemania, con 11.693 millones de euros y un aumento del 10,4%, que supusieron el 14,2% del total. Los alemanes realizaron un gasto por visitante de 1.025 euros (+4%), con un gasto medio diario de 125 euros (+4,45). La duración fue de 8,2 días, un descenso del 0,4%. En noviembre gastaron un 16,6% más, hasta 617 millones.



En tercera posición se situaron los llegados desde Francia, con 6.690 millones de euros hasta noviembre, lo que supone un 4,1% más. El gasto medio realizado fue de 625 euros (+3,65%), con un gasto medio diario de 88 euros (+2,8%). La duración fue de 7,1 días, un 0,84% más. En noviembre gastaron 295 millones de euros, un 1% más.



Los llegados desde Países Nórdicos gastaron 6.481 millones de euros hasta noviembre, un 17,7% más. El gasto medio por visitante alcanzó los 1.187 euros (+2,75%), siendo el más alto, con un gasto medio diario de 139 euros (3,46%). La duración media fue de 8,5 días, un 0,68% menos. En noviembre gastaron 558 millones de euros, un 15% más, superqdno al gasto de los franceses y situándose en tercer lugar en el undécimo mes del año.



Los turistas llegados de Italia durante los once primeros meses del año gastaron un total de 3.039 millones de euros en sus viajes a España, un 8% más que el año anterior. El gasto medio por turista fue de 767 euros (+1%) con un gasto diario medio diario de 118 euros (+5,9%) y la duración de 6,5 días, un 4,6% menos. En noviembre gastaron 180 millones de euros, un 15,8% más.



CATALUÑA LIDERA Y VALENCIA LA QUE MÁS CRECE.



Por comunidades autónomas, Cataluña fue la más beneficiada con 18.275 millones de euros de enero a noviembre, un 10,6% más que el año anterior, captando el 22,2% del total. Le siguió Canarias con 15.239 millones de euros, con un aumento del 12,1% y el 18,5% del total, y Baleares con 14.476 millones de euros, 12,3% más, y un 17,6% del total.



Andalucía ocupó la cuarta posición por gasto de visitantes extranjeros con 12.045 millones de euros y con una mejora del 12,9% con respecto al mismo periodo del año 2016. Por detrás se situó la Comunidad de Madrid con un gasto de 8.189 millones de euros, un 15,9% más. Le siguió la Comunidad Valenciana con 8.087 millones de euros, un 15,7% más. El resto de las CC.AA. en su conjunto sumaron 5.982 millones de euros, un 16,1% más.



EL 69% SIN PAQUETE TURÍSTICO.



El gasto de los turistas que viajaron sin paquete turístico hasta noviembre a España representó el 69,2% del total y aumentó un 15,5%, hasta los 57.000 millones de euros siendo la principal partida de gasto. Por contra, el gasto de los que contratan un paquete turístico para viajar a España creció un 7,47%.



En noviembre, el gasto de los turistas que viajan sin paquete sube un 5,5% y representa el 69,2% del total, mientras que el de los que contratan paquete aumenta un 23%.



En cuanto al motivo del viaje, los turistas que visitaron España en noviembre por ocio generaron el 84,4% del gasto total, con un desembolso un 17,6% mayor que el año pasado. El 31,5% de los viajes realizado por etapas por turistas extranjeros se realizaron en Canarias, con un aumento del 8,9% respecto a noviembre de 2016.



De enero a noviembre, el 62,1% del gasto lo realizó los que pernoctaron en alojamientos hoteleros, un 10,3% más con respecto al mismo periodo del año anterior, con un desembolso de 51.145 millones de euros, frente al gasto de los que se alojaron en establecimientos no de mercado, que aumentó un 13,6%.