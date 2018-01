Secuestrados cinco sanitarios que participaban en una campaña de vacunación en Afganistán

Al menos cinco trabajadores del Departamento de Sanidad Pública de Afganistán han sido secuestrados este martes por hombres armados no identificados en la provincia de Ghor (oeste), según han confirmado fuentes oficiales.



El director del Departamento de Sanidad Pública, Ghulam Nabi Yagana, ha indicado que los trabajadores han sido secuestrados en la localidad de Alá Yar cuando eran parte de una campaña de vacunación.



El 'número dos' de la Policía provincial, Ziaudín Sadiq, ha resaltado que Alá Yar está bajo control de los talibán, agregando que los insurgentes no han hecho nada para lograr la liberación de los trabajadores sanitarios.



Según las informaciones recogidas por la agencia afgana de noticias Pajhwok, líderes locales han iniciado contactos con los talibán para lograr la liberación de los secuestrados.



Los insurgentes no se han pronunciado por el momento acerca del suceso ni han reclamado la autoría del secuestro.