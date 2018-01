Un sondeo afirma que la mayoría de españoles creen que seguirá el desafío independentista

Más de la mitad de los españoles, el 58,6 %, consideran que el desafío independentista catalán continuará a lo largo de este año y casi el mismo porcentaje, el 52,6 %, opinan que el conflicto político en Cataluña tiene solución, según una encuesta que recoge hoy el diario La Razón.



La muestra, realizada por NC Report a partir de 900 entrevistas en toda España del 27 al 30 de diciembre pasados, apunta a que son los españoles de mayor edad -de más de 65 años- y los más jóvenes -de 18 a 29- los que más dudan de que el "procés" catalán no vuelva a resurgir, pero a la vez son éstos mismos los que están más seguros de que la crisis catalana tiene solución.



Un 32,3 % de los encuestados, por contra, piensan que el secesionismo no volverá, a pesar de que Cataluña tenga un gobierno independentista.



Sin embargo Cataluña no es el asunto que más preocupa a los encuestados y así un 65,4 % afirmaron que su principal inquietud para 2018 es el desempleo, por delante de la crisis catalana, que es el asunto principal para el 43,8 %; los políticos (para el 29,2 %); la corrupción (para el 24,4 %), los servicios públicos (23,8 %) o la crisis económica (19,6 %).



Según la encuesta de NC Report, un 37,4 % de los españoles considera que 2018 será un año igual en lo económico; un 24,7 % opina que será mejor y un 23,8 % piensa que la economía nacional irá a peor.



Una amplia mayoría de los que respondieron a la encuesta (el 70,1 %) cree que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acabará la legislatura, cuestión que comparten sobre todo los más jóvenes, frente al 12,6 % que opinaron que habrá adelanto electoral.