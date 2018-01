Cs no se postulará para una investidura "inviable"

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dejado claro que la candidata de su partido a la Generalitat, Inés Arrimadas, no se postulará para una investidura "inviable" al considerar que "no es una buena opción" cuando las cuentas no salen.



Villegas ha respondido así en una entrevista en RNE a los reproches que el PP ha hecho a Ciudadanos por no intentar la investidura en Cataluña pese a ser la fuerza más votada en las elecciones del 21D.



Ha recordado en este sentido el rechazo de los populares y también de los socialistas a prestarles el apoyo que necesitaba Cs para promover una moción de censura instrumental en el Parlament con el objetivo de convocar elecciones y frenar "el golpe" de Carles Puigdemont.



Se lo negaron cuando tenían once diputados, ha dicho, y ahora que tienen cuatro "parece que quieren dirigir ellos la labor del principal partido en Cataluña".



Continuando con el PP, Villegas ha señalado no ser partidario de prestarles un diputado para que pueda tener grupo propio y tampoco esta formación se lo ha planteado.



Tal como ha explicado, "no es un uso habitual" en el Parlament y además cree lo considera "casi un fraude de ley" pese a que el Tribunal Constitucional lo estimó legal.



Sí apoyarán en cambio a los populares para que se organicen como un subgrupo parlamentario dentro del Mixto, figura contemplada en el Reglamento de la Cámara catalana, y puedan de este modo mantener la autonomía respecto a las CUP, que tampoco pueden tener grupo.



En relación también con el Parlament, Villegas ha asegurado que Ciudadanos presentará un candidato a presidir la Mesa del Parlament y de aquí al día 17, cuando se producirá la votación para conformar el órgano de gobierno de la Cámara, continuarán hablando "sobre todo" con las fuerzas no separatistas, incluyendo a los Comunes, para tratar de conseguirlo.



Por otro lado, el "número dos" de Ciudadanos ha hecho un llamamiento al PP y al PSOE para que se sienten a negociar los Presupuestos de 2018 con el fin de que los socialistas puedan abstenerse en la votación y no estar así "en manos" del PNV, que no entrará en esta negociación mientras no se normalice la situación en Cataluña.



José Manuel Villegas ha tachado de "perezosos" a los dos partidos mayoritarios, reprochándoles que sean capaces de ponerse de acuerdo cuando se trata de "blindar" sus privilegios.