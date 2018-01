Cs es partidario de "actualizar" el Código Penal para ser más eficientes

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se ha mostrado partidario de "actualizar" el Código Penal y de buscar "nuevas fórmulas" también en materia penitenciaria para que las normas "sean "más eficientes" ante casos como el de Diana Quer.



Villegas, en una entrevista en RNE no ha querido entrar a valorar si casos como el de Diana Quer debe ser considerado como violencia de género aunque sea un crimen fuera del ámbito de la pareja, pero sí cree que hay que "analizar" la manera de mejorar el Código Penal ante determinados casos en los que se producen "ciertas ineficiencias".



No obstante, ha dicho que el poder legislativo no debe actuar "a golpe" de titulares "dramáticos", pero "en frío" hay que trabajar para ir "mejorando" los instrumentos legales, insistiendo que a veces el resultado normal de la aplicación del Código Penal "se ve claramente injusto" por una mayoría de la sociedad.