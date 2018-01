Segura, Castro y Matos, los que más suenan para cargos vacantes

Tacorontera Desde luego alguien tiene que ejercer esas funciones, pero yo me cuestiono si no se convierten en ec...

Las especulaciones proliferan desde hace meses y las negociaciones se han estancado en el periodo vacacional, pero hay algunos nombres asentados entre los principales partidos del Parlamento canario para cubrir los cargos vacantes en tres de los órganos dependientes de la Comunidad con mayor relevancia: el Diputado del Común, la Audiencia de Cuentas y el Consejo Consultivo. Si bien algunos nombres pueden responder, en parte, a globos sonda y a despistes, lo cierto es que las formaciones manejan algunos que ya han arraigado y que, si no del todo, tienen muchas posibilidades de acabar ocupando dichos puestos.

De esos nombres, y según numerosas fuentes de distintos partidos, los que más suenan ahora son el socialista José Segura, el nacionalista Antonio Castro Cordobez y el popular Pablo Matos Mascareño, si bien no conviene descartar a otras personalidades con solera, como la jueza Victoria Rosell, que Podemos plantea también para el Consejo Consultivo. A su vez, CC aspira, sobre todo, a presidir la Audiencia de Cuentas, y es probable que este cargo recaiga en el actual auditor a propuesta de los nacionalistas José Carlos Naranjo Sintes. Incluso, no se descarta la continuidad del actual presidente, Rafael Díaz Martínez.

CC tiene mucho interés en contar con la presidencia de la Audiencia de Cuentas. Sin embargo, es el cargo que también ansía el socialista que más ha sonado en las últimas semanas, José Segura Clavell. Este veterano político, con una dilatada trayectoria en el Cabildo tinerfeño, Ayuntamiento de La Laguna y en las Cortes generales, así como delegado del Gobierno en Canarias, prefiere presidir el órgano fiscalizador del Gobierno regional. No obstante, y según fuentes de varios partidos, su nombre se baraja en los últimos días como Diputado del Común.

Aunque en su partido lo ven más en el otro cargo y, en tal caso, se aclara que no es una apuesta del secretario regional actual, Ángel Víctor Torres, el juego de equilibrios en pro del consenso puede que, al final, dé con Segura en el puesto que ahora ocupa otro ilustre del PSC, el exministro y expresidente canario Jerónimo Saavedra.

En el caso de Castro Cordobez, el actual diputado de CC por La Palma y expresidente de la cámara autonómica, quiere poner su broche de oro a su también dilatada trayectoria política, iniciada en UCD, continuada en API y finalmente en Coalición, con el Diputado del Común, puesto para el que presenta un perfil adecuado por su esfuerzo por conciliar y llegar a acuerdos.

En las filas populares, por su parte, la gran apuesta inicial, según fuentes de los conservadores y hasta de otros partidos, era el eurodiputado palmero Gabriel Mato. Se le quería en el Consejo Consultivo, pero su insistente preferencia por continuar en Bruselas hizo que los populares, en su última reunión para abordar esta cuestión, optasen por el diputado nacional por Santa Cruz de Tenerife Pablo Matos Mascareño, que sí ve con muy buenos ojos su vuelta a un órgano en las Islas, tras su paso por el Ayuntamiento de Santa Cruz.

Desde Podemos, la gran apuesta es la representa la jueza Victoria Rosell, exdiputada por Las Palmas de Gran Canaria en la frustrada legislatura previa a la última. Según diversas fuentes, la formación que dirige en el Parlamento Noemí Santana la quiere en el Consejo Consultivo, pero sus opciones son menores que las de otros nombres porque los tres grandes partidos prefieren alcanzar un acuerdo entre ellos que consideren aceptable de filas adentro y presentable ante la opinión pública.

Por su parte, NC y ASG asisten expectantes a la negociación y podrían terciar con candidatos alternativos si no existe consenso.

El reciente antecedente del consejo de RTVC

Aunque estos son los nombres que más suenan, y si bien siempre se pueden dar sorpresas que cambien todo, lo cierto es que diversas fuentes de las tres formaciones principales no descartan, ni siquiera, que el consenso sea casi imposible y la renovación de estos cargos claves se posponga sine die. Eso sí, hay puestos, como el del Diputado del Común, que debieron renovarse desde 2016 y que, de momento, siguen sin sustituto. En este pesimismo influye también el reciente precedente de la falta de acuerdo para renovar dos puestos del consejo de Radio Televisión Canaria. Quizás por razones distintas, pero CC y PSOE han intentado incorporar a las periodistas Marta Cantero y Carmen Zamora. Sin embargo, la necesidad de alcanzar el apoyo de 40 de los 60 diputados regionales ha sido insalvable en los dos intentos de las últimas semanas, dado el rechazo de PP, Podemos y NC. Estos partidos no boicotean dichos nombres, aunque no los consideran los más idóneos. El problema, sobre todo, han sido las formas y lo que consideran un cambio en los postulados del PSOE.