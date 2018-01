Un concierto de cine en el Auditorio

N o será la primera vez que los soldados de la legendaria Fuerza Imperial lancen una gran ofensiva contra la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife -este hecho ya se dio en diferentes ediciones del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife-, pero en esta ocasión estarán dirigidos por los miembros de la Film Symphony Orchestra. El ataque, liderado por el joven y reconocido maestro Constantino Martínez Orts (1977), está previsto para las 20:30 horas del próximo 26 de enero.

Música envuelta en texturas del séptimo arte. Eso es lo que está ofertando la FSO 2017, una gira que ya ha pasado con éxito por 20 ciudades españolas. Partituras de seis producciones premiadas con un Oscar y otras cuatro que alcanzaron alguna nominación conforman un espectáculo que se ha renovado con temas que suenan en la película "La La Land". El compositor valenciano, ganador en 2002 del Concurso Internacional de Composición "Paco Llácer" y en 2003 del Concurso Internacional de Composición "Juan Bautista Comes" y el II Premio en el Concurso Internacional de Dirección de Orquesta "Maestro Ferriz", es el abanderado de una aventura privada que nació con el propósito de demostrar que "la música clásica no es aburrida". De hecho, el profesional becado para realizar un máster en composición para música de cine en el The London College of Music considera que "las melodías de John Williams son comparables con las de Puccini y Bruckner".

Además de dar rienda suelta a la imaginación que madura en el lejano universo de "Star Wars", la Film Symphony Orchestra se presentará en Canarias con un programa en el que hay fragmentos de las bandas sonoras de "El hombre de acero", "Titanic", "Casablanca" o "La Misión". Setenta músicos componen un colectivo que en su equipaje tiene material sonoro de autores como Ernest Gold, Bruce Broughton, Ennio Morricone, Hans Zimmer, John Barry, Max Steiner, Michael Giacchino y el ya citado John Williams. Los más pequeños de la casa tampoco están excluidos de un concierto que construirá varios episodios sonoros en torno a "Hook" -las aventuras de Peter Pan- y "Up".

Martínez Orts, al margen de los numerosos galardones nacionales e internacionales que suma a lo largo de su carrera, es el autor de la música del filme "Dream & Desires", nominado a los Oscar y Bafta, y de la sintonía oficial del Campeonato del Mundo de Atletismo de Pista Cubierta que se celebró en Valencia.

Una "pequeña locura". Así es como define Constantino lo que ha creado en torno a la FSO. "El hilo conductor es el cine, pero el trasfondo es sinfónico, es decir, las bandas sonoras son una excusa para llegar al trabajo que desarrolla una gran orquesta", cuenta sobre un proyecto imparable.

Vea aquí la promoción del FSO-Tour 2017, que el 26 de enero aterrizará en la capital santacrucera.