El Osasuna ya "trabaja" en la cesión de Borja Lasso

El Osasuna, que ayer presentó a Rober Ibáñez como primer refuerzo para los seis próximos meses, está trabajando en la incorporación, también como cedido, de Borja Lasso, así como en varias salidas de futbolistas de la actual plantilla. Así lo ha señalado el director deportivo del club navarro, Braulio Vázquez, quien se ha mostrado cauto sobre la posible llegada del centrocampista como cedido por el Sevilla.

"Es un jugador interesante. Los buenos jugadores los quiere todo el mundo. No está con nosotros, es jugador del Sevilla y hasta que esté, no puedo dar algo por hecho que no ha sucedido", ha afirmado.

Si Osasuna incorpora otro jugador en el mercado invernal deberá conceder una baja, aunque Braulio ha indicado que están gestionando alguna salida más al entender que sería bueno ceder a jugadores jóvenes sin minutos para que no estén inactivos. Ha apuntado, en este sentido, la posibilidad de que salgan en el mercado invernal Fausto Tienza y el argentino Mateo García, que se encuentra en Osasuna cedido por la UD Las Palmas. "Fausto es una posibilidad y Mateo también es otra. Tiene la suerte de tener muchas ofertas para poder ir", ha dicho.