ERC y las entidades soberanistas se movilizan este jueves para apoyar a Junqueras

ERC y las entidades soberanistas se movilizarán este jueves para mostrar su apoyo al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras en el día en que la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo revisa si mantiene la prisión preventiva al líder republicano.

Varios dirigentes de ERC se concentrarán ante el Supremo a las 10 horas, media hora antes de que empiece la vista, mientras que las entidades ANC y Òmnium han convocado una concentración de apoyo a las 20 horas en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), el municipio en el que reside y del que fue alcalde Junqueras.

Entre los dirigentes de ERC que estarán ante el Supremo destacará la presencia del vicesecretario general de Coordinación Interna del partido, Isaac Peraire, además de los diputados republicanos en el Congreso Gabriel Rufián y Ester Capella.

También estarán los senadores de ERC Mirella Cortés y Bernat Picornell, y los diputados electos del Parlament Bernat Solé, Rubén Wagensberg, Jenn Díaz, Òscar Peris y Gemma Espigares, entre otros.

En la concentración en Sant Vicenç dels Horts participarán el vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, el de Òmnium, Marcel Mauri, y la alcaldesa del municipio y sucesora de Junqueras, Maite Aymerich.

NEGOCIACIONES PARA LA INVESTIDURA

La decisión de la Sala de Apelaciones sobre el futuro de Junqueras se producirá en plenas negociaciones entre ERC y JunstxCat sobre la investidura del próximo presidente de la Generalitat y de la composición de la próxima Mesa del Parlament.

Fuentes de ERC consultadas por Europa Press argumentan que la decisión del juez influirá en estas negociaciones tanto si es favorable como contraria para los intereses del exvicepresidente y de su partido.

Una posible excarcelación de Junqueras tendría una "gran influencia" en estas negociaciones, argumentan, como por ejemplo que el líder de ERC podría participar directamente en ellas, algo que no puede hacer actualmente.

Además, también seguirán muy de cerca la decisión del Supremo los cinco exmiembros del Govern huidos en Bruselas, entre ellos el candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont, quienes probablemente serían encarcelados si deciden regresar.

ERC propuso tras las elecciones que Junqueras fuera el presidente si Puigdemont decidía no volver; ahora asegura que no tiene otro candidato que no sea Puigdemont, pero pide que éste aclare cómo quiere ser investido ante el obstáculo que supone estar en Bélgica. ACERCAMIENTO A CATALUÑA

Ni ERC ni el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, quieren hacer pronósticos sobre cómo se pronunciará el Supremo, pero sí defienden que merecen salir de la cárcel y poder ejercer su actividad política tras haber sido elegido diputado en las elecciones del 21-D.

El letrado ha avanzado que, en el caso que no sea puesto en libertad, pedirá el traslado de Junqueras a una cárcel catalana "para asistir a los plenos" del Parlament, el primero de los cuales está fijado para el miércoles 17 de enero.

Defiende que seguir en la cárcel no sería un impedimento para Junqueras ni para ser diputado ni para, eventualmente, ser presidente: "Él tiene derecho a salir a defender su proyecto en la sesión de investidura y, si fuera investido, sería presidente de la Generalitat y debería volver a la cárcel".