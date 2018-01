Oltra acusa a Montoro y Rajoy de pasar "de la amenaza al chantaje" con los presupuestos

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha replicado este jueves al delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, que la "amenaza" no es "una buena manera de relacionarse entre gobiernos" y ha acusado al presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de pasar "de la amenaza al chantaje" con los Presupuestos Generales del Estado.

Oltra se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios en Xirivella (Valencia) después de que el Moragues afirmara ayer que sin PGE para 2018, "los intereses valencianos salen discriminados y perjudicados" al no poder reflejar en las cuentas inversiones ya comprometidas y por no poder hacerse efectiva la actualización de la financiación autonómica. Moragues pedía a Podemos, Compromís y PSPV que se sentaran en Madrid con sus diputados para negociar los PGE.

Al respecto, Oltra ha reiterado que la "amenaza no es una buena manera de relacionarse entre gobiernos" y ha considerado que el Ejecutivo central "tiene un problema: no saben dialogar y no saben sacar adelante unos PGE y, como no saben, se dedican a chantajear a territorios como el valenciano, que somos la comunidad autónoma peor financiada y tenemos menos gasto público por habitante que el resto, porque dedicamos menos de lo que deberíamos porque nuestra financiación no es constitucional".

"Y ahora nos dicen que tenemos que tragar, votar unos PGE que consideramos antisociales y que ahondan en el problema territorial", ha criticado Oltra, quien ha añadido que no se puede abordar el problema territorial "desde pactos puntuales con algún territorio" sino que debe hacerse "desde el conjunto de la problemática que hay".

A su juicio, Rajoy y Montoro son "absolutamente incapaces de abordar el problema territorial en España" porque "son un problema para España". En esta línea, ha recordado que en la Comunitat también existe un parlamento plural, sin mayorías absolutas y "cada año sacamos adelante los presupuestos negociando y sabiendo que en política nadie tiene la verdad absoluta y que hay que sentarse a dialogar".

Por contra, sostiene que esto es precisamente lo que no quiere hacer el Gobierno central, al que ha acusado de usar el "chantaje". Sin embargo, ha indicado que desde el Consell "seguimos reivindicando una financiación constitucional para los valencianos y el resto".

"Y seguiremos defendiendo que el tema territorial, por donde hay que empezar a arreglarlo es por un sistema de financiación que Rajoy y Montoro dijeron que antes del 31 de diciembre habría uno" pero "estamos a 4 de enero y estamos sin sistema de financiación, con lo que han demostrado que su palabra vale bien poco".