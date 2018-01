CSIF descarta una solución rápida al conflicto con la Policía Local

Fuentes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han mostrado a EL DÍA su convencimiento de que el conflicto abierto con el 80% de la Policía Local de Tacoronte, que se niega a realizar servicios nocturnos desde el pasado día 1 de enero, "no tendrá una solución rápida". CSIF augura un conflicto prolongado "sobre todo por la actitud del alcalde", Álvaro Dávila (CC), quien consideran que "está cerrado en banda" y "no parece dispuesto a cumplir el compromiso adquirido hace ya un año".

Pese al pesimismo de CSIF, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tacoronte (CC) ha anunciado públicamente que confía en que "se puedan atender las demandas económicas de la Policía Local en poco tiempo".

El concejal de Recursos Humanos del Consistorio tacorontero, Domingo Castillo (CC), ha afirmado que solo están a la espera de un informe positivo de los servicios jurídicos internos del ayuntamiento y que la voluntad política de CC es "cumplir el acuerdo con la Policía Local".

Castillo ha recordado que el compromiso al que se llegó con la Policía Local "recoge expresamente que su cumplimiento dependerá de la valoración de los servicios jurídicos del ayuntamiento, que aún no se ha producido".

Desde el CSIF se destaca que existe un informe del sindicato que avala la legalidad del pago de los servicios nocturnos a los agentes y que el propio consistorio encargó otro informe jurídico externo que "también avala la legalidad de la reclamación económica de la Policía Local", por lo que insisten en considerar que "todo depende ahora de la voluntad política del gobierno".

CSIF matiza que los 18 agentes municipales que han mostrado su negativa a realizar servicios nocturnos "no se niegan a trabajar, pero cumplirán con todas sus horas durante el día".

El rechazo del 80% de la plantilla a cubrir guardias nocturnas impedirá, según CSIF, que el municipio cuente con los tres agentes municipales de guardia con los que contaba habitualmente. Y sostiene que desde el pasado día 1, "ya se ha producido la circunstancia de que solo haya un agente de guardia por la noche, dedicado únicamente a la custodia de la jefatura y sin posibilidad de acudir a ningún servicio en la calle".

CSIF recalca que los policías locales del municipio de Tacoronte llevan "muchos años" sin cobrar las guardias nocturnas y que, tras esperar un año más por el cumplimiento de un acuerdo firmado con el actual gobierno municipal, "se les ha agotado la paciencia".

Cs exige una negociación

Ciudadanos (Cs) exigió ayer al alcalde de Tacoronte, Álvaro Dávila (CC), y al resto de la corporación que "hagan todo lo posible por negociar y solucionar el problema que han generado con la Policía Local, porque no es de recibo que el municipio se quede prácticamente sin agentes que presten servicio en horario nocturno y festivos". El coordinador de la agrupación de Cs en Tacoronte, Rafael Cañadillas, ha apuntado que "no se puede echar la culpa a los funcionarios, porque si hay voluntad política y capacidad de acción, no se hubiese llegado a acumular una deuda de más de 70.000 euros con los agentes municipales".