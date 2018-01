Rechazan que la "Cotmac insular" nazca con nombramientos a dedo

Un grupo formado por una veintena de titulados universitarios se ha puesto en contacto con esta redacción para reclamar al Cabildo de La Palma que convoque oposiciones para cubrir las plazas de la comisión de evaluación ambiental recientemente creada.

La denominada "Cotmac insular" ha iniciado su trabajo con dos ambientalistas y un jurista, de los que dos son funcionarios de la propia institución palmera y uno es personal externo. Sin embargo, este colectivo de graduados, jóvenes en su mayoría, entiende que "aunque no dudamos de la profesionalidad y de la capacidad de los elegidos, que seguramente tienen una experiencia contrastada, defendemos que la nueva comisión debería contar con técnicos que no hayan tenido contacto alguno con los expedientes a tratar, que no pertenezcan a departamentos del Cabildo, si realmente lo que se quiere es lograr una mayor imparcialidad".

De la misma forma, defienden que "hay que abrir la comisión de evaluación a una forma distinta de ver las cosas", aquella que posee "una nueva generación de profesionales que también tiene el derecho y la aspiración de opositar para evaluar los proyectos y planes que afectan a nuestro territorio". "Si todos coincidimos en que con la clase política es necesario buscar una regeneración; con los técnicos pasa lo mismo y también es importante hacerlo", sentencian.

Este grupo de titulados universitarios hace además especial hincapié en que "todos sabemos, incluso los responsables políticos, que una comisión como la que se pretende, con materias a evaluar que llevan décadas estancadas como la Fuente Santa, no puede estar formada por solo tres profesionales". Si se quieren hacer las cosas bien "deberá contar con al menos uno o varios economistas, también arquitectos, biólogos, geógrafos, juristas...". Esperan que "las nuevas plazas salgan a concurso y no sean cubiertas por personas elegidas a dedo por políticos que no tienen conocimientos suficientes".

Por último, dicen que "la mayoría de jóvenes formados se van de la Isla por falta de oportunidades".